Hugo Pérez fue confirmado como técnico de la selección sub-23

Hugo Pérez, ex jugador salvadoreño-estadounidense, fue presentado de manera oficial como técnico de la selección sub-23 de El Salvador y el ex mundialista tendrá el reto de dirigir a la azul en el Preolímpico de Guadalajara el cual fue programado para marzo 2021.



El Salvador es una de las ocho selecciones que llegarán a territorio tapatío con el anhelo de quedarse con uno de los boletos a los Juegos Olímpicos en Tokio en la eliminatoria de la CONCACAF.

Pérez tendrá como asistente técnico al ex jugador Juan Carlos Serrano y el trabajo comenzaría el lunes 18 de enero con microciclos de cuatro a cinco días con los jugadores de los equipos que ya no están en competencia en una primera fase.

La segunda etapa en el plan de Hugo Perez es tener a los futbolistas a tiempo completo en febrero y la tercera fase será previo al viaje a Guadalajara.

"Es un orgullo y siempre me siento identificado con El Salvador y siempre que participa la selección en un evento estoy pendiente. Para mí esto es muy importantísimo, no por mi carrera, sino por el deseo de poder venir, contribuir, ayudar a mi país y ayudar a los jugadores. Estoy con el deseo de empezar a trabajar", dijo el ex futbolista.

Pérez matizó que ve el deseo de la FESFUT de empezar un proceso importante con miras al futuro.

"La sub 23 es parte del proceso pero hay otras cosas importantes que hemos discutido y le he dicho al señor Carrillo que estoy dispuesto a cooperar para poder sacar nuestro fútbol adelante, para que nuestro país vuelva a soñar", reforzó Pérez, quien recordó que viajó a Estados Unidos a los 11 años de edad.

Para el ex mundialista es clave el trabajo motivacional y cambio de mentalidad.

"La selección no solo el técnico, no es solo los jugadores que han participado sino es todo un país...Tiene que ser un orgullo representar a El Salvador y eso quiero que el jugador entienda que no es solo venir a una selección sino el orgullo de salir adelante. Veo el talento que hay acá y veo el talento en Estados Unidos que son de padres salvadoreños y siempre me he preguntado por qué es que no se puede hacer, no es imposible", comentó.

"El reto para mí es grande y lo que yo quiero es transmitir mi experiencia. Quiero que los jugadores cambien el chip y empezar a soñar y si la oportunidad se las están dando tienen que aprovecharla. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser parte de eso", enfatizó Pérez.

El nuevo DT de la azul preolímpica explicó que no venía a quitarle el cargo a nadie y apoyará al técnico de la selección mayor Carlos de los Cobos. Además de ver a la sub-23 como proceso clave para el Mundial del 2026.

"Esta selección para mí es importante no solo para este proceso sino para el 2026, esta puede ser una base muy importantísima", recalcó el ex futbolista.

Y sobre el apoyo al mexicano Carlos de los Cobos explicó que "Yo no vengo a tratar de pensar que voy a quitar a alguien o que vengo a sustituir a alguien, no. Él tiene esa selección y nosotros somos parte de ese grupo, queremos trabajar juntos y ojalá que les vaya muy bien".

Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), explicó que Hugo Pérez no solo viene a trabajar para el Preolímpico y el ex mundialista dará continuidad a la sub-23 y será el grupo base para el Mundial 2026.

"Sabemos de la experiencia que tiene el profesor Hugo Pérez. El profesor no viene solo con la idea de tomar nuestra selección sub-23 únicamente para lo que es el Preolímpico sino que le dará continuidad y él presentará el plan", dijo el federativo.

El Salvador quedó en el grupo B y enfrentará a Honduras, Canadá y Haití, mientras que en el A, México, cabeza de serie, tendrá como rivales a Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, según el sorteo del año pasado.



El pasado 30 de diciembre del 2020, el estratega de origen santaneco y mundialista con los Estados Unidos en Italia 1990 y EUA 1994 confirmó a El Gráfico que había aceptado la oferta preliminar del ente federativo para dirigir a la Pre Olímpica salvadoreña y que solo era cuestión de detalles para firmar su contrato.

Al aceptar el cargo de técnico de la sub 23 salvadoreña, Pérez deja su labor de cazatalentos para el fútbol mexicano.



En el 2015, Hugo Pérez fungió como asistente de Jorge "Zarco" Rodríguez con la selección absoluta para dirigir los partidos contra Curazao en la eliminatoria, pero luego optaron por dejar el cargo al no ser considerado en serio su plan de trabajo.