Hugo Pérez confirma nueva convocatoria sin los semifinalistas

Hugo Pérez continúa trabajando con los jugadores nacionales que no están en competencia. El técnico confirmó la tarde del viernes los jugadores con los que contará para la próxima semana, sin muchas novedades respecto a la última lista pero sin agregar a los jugadores que siguen en competencia.

Los jugadores de Alianza, FAS, Santa Tecla y Firpo no están en esta nómina. Cabe destacar que dichos equipos se apegaron al primer comunicado en el que la FESFUT no obligaba a estos planteles a prestar jugadores mientras se estuviera en competencia. Estos son los jugadores que estarán en la nómina:

No obstante, el técnico de la selección nacional, Hugo Pérez hizo el llamado a que los equipos de la primera división que están en semifinales del torneo Clausura 2021 cooperen con el préstamo de los jugadores a los microciclos que se realizan con miras a los partidos de las eliminatorias de Catar contra Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda el próximo 4 y 8 de junio.

El estratega nacional aclaró que presentó a los equipos semifinalistas Alianza, Firpo, FAS y Santa Tecla un plan de trabajo que detallaba cómo se iba a trabajar con sus jugadores los días lunes y martes. No obstante, aseguró que entiende "que los clubes no están obligados a prestar a los jugadores". "Quiero aclarar que yo presenté un plan de trabajo microciclo del lunes y martes que ya pasó y lunes y martes de la semana que viene para que los clubes que nosotros pensábamos llamar ciertos jugadores (vinieran), entonces yo entiendo que los clubes no están obligados a prestar a los jugadores, pero como aquí decimos y queremos que a nuestra selección le vaya bien y que nuestra selección tenga por lo menos una selección competitiva especialmente a lo que se viene", aseguró Hugo Pérez.