Hugo Pérez busca un delantero centro para la selección de El Salvador

Hugo Pérez fue el invitado especial del Güiri Güiri al Aire de este martes y el técnico de la selección mayor de El Salvador reveló que David Rugamas no está "borrado" de futuras convocatorias pero no estaría en la nómina para los partidos de la octagonal de octubre.



El Salvador recibirá el 7 de octubre a Panamá en el Cuscatlán, el 10 viajará a San José para enfrentarse a Costa Rica y cerrará esta ventana FIFA en el Cuscatlán ante México, el 13.



"David Rugamas no está borrado de la selección, pero en este momento lo que yo ando buscando no encaja ahorita, es la realidad, no voy a andar con rodeos y no quiero decir que es malo o anda mal, pero ando buscando algo diferente, a nosotros nos falta jugadores que puedan jugar a un ritmo y dinámica diferente", dijo.



El ex mundialista con Estados Unidos expresó que el jugador del Águila fue determinante en la fase anterior de la eliminatoria pero hay retos mayores.



"Yo estoy viendo a Panamá, México y Costa Rica que son los que nos van a tocar y estamos hablando de jugadores que pesan y entonces Rugamas nos ayudó bastante a entrar adonde estamos y la verdad que estamos agradecidos con él pero a la misma vez creo que lo que hemos analizado, no puedo decir que está afuera completamente, pero si necesitamos algo diferente", dijo Pérez a la mesa más redonda del fútbol.



El seleccionador reconoció que la azul y blanco necesita un delantero centro.



"Estamos buscando jugadores ya sea nacionales o de afuera que nos puedan dar eso porque estás compitiendo con jugadores que están en Europa y tienen un nivel mayor incluso de Estados Unidos y yo cuando hablo con los nacionales les digo y exijo tiene que preparase mejor, cuidarse más, porque no quiero que se queden con un entreno. Ellos tienen que subir su nivel físico o de dinámica", comentó.



Pérez sugirió a los jugadores coordinar con Pablo Rodas, preparador físico de la selección nacional, sesiones luego de la práctica con sus respectivos equipos



"Necesitamos un centro delantero con dinámica, con fuerza, con potencia que podamos nosotros alimentarlo. Joaquín Rivas lo hace de una manera que a mí me ha gustado pero no ha llegado todavía a donde nosotros lo queremos", recalcó el seleccionador.