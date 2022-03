Hugo Pérez: “Vamos a Jamaica a buscar ganar”

El seleccionador nacional de fútbol de nuestro país, Hugo Ernesto Pérez, consideró antes de viajar a Kingston, Jamaica que el partido de este jueves ante los “Reggae Boyz” en suelo caribeño es de mucha importancia para mantener el empuje que ha tenido el plantel que maneja en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF a fin de finalizar la competencia en la mejor ubicación posible.

ENTRENAMIENTO DE JAMAICA





Pérez admitió que el plantel está compenetrado, comprometido con la labor que se ha realizado en los últimos días y que por el momento desconoce algún problema de salud de alguno de sus dirigidos.



“Luego de dos días de labores el cuerpo médico me ha dicho que no existen jugadores con dolencias, todos están bien, entre ellos Narciso (Orellana) y (Bryan) Tamacas que tendrían que estar bien, si no no viajarían”, explicó entre risas el técnico capitalino ante la consulta de la prensa deportiva sobre la recuperación de los dos jugadores albos.





El técnico nacional consideró que el plantel viajará a su juego eliminatorio en el Caribe en la mejor de las condiciones, pese a que de último momento no completó la lista planificada para encarar los juegos ante Jamaica, Costa Rica y México.



“Tratamos de recuperar a los jugadores lo más pronto posible, darles las herramientas necesarias para que lo logren, alimentarlos bien, la FESFUT ha invertido en cosas importantes para su recuperación. Para ello viene esta semana un fisioterapeuta para apoyar al cuerpo técnico para recuperar a nuestros jugadores”, comentó el estratega.



Sobre la diferencia que palpa sobre el juego de este jueves en Jamaica en comparación al que se realizó en casa el año anterior donde se empató a un gol, Hugo Pérez manifestó que “lo veo de dos maneras, una donde ahora básicamente Jamaica está fuera del Mundial, ahora hay que ver el roster de ellos, que traen y al final, en el caso de nosotros es importantísimo llegar a Jamaica y aparte de competir, jugar bien y superar lo hecho actualmente en la octagonal. Vamos con el objetivo de ganar, no a empatar, pese a que muchos consideran que también estamos fuera, que el partido será difícil, lo sé, más cuando Jamaica juega en su casa”, acotó.



Pérez dijo además que pese a que el primer juego es ante los jamaicanos, su pensamiento está también enfocado en el segundo partido de esta ventana FIFA en casa ante Costa Rica y que puede marcar el lugar en que ambas selecciones terminarán las eliminatorias de la región.



“Será un partido interesante ante Costa Rica, depende de lo que hagan este jueves ante Canadá, creo que ellos están en una situación en que no pueden perder algún partido si quieren llegar a la repesca. Viéndolos en los últimos partidos, considero que Costa Rica ha levantado su nivel, será un juego difícil pero estamos en casa, queremos cerrar en casa ganando y darle esa alegría a la afición”, destacó.