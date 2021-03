Hugo Pérez: "Todo el grupo ha destacado, aún los que no han jugado"

Hugo Pérez se juega este jueves la permanencia en el Preolimpico y pase lo que pase, el técnico ha manifestado una y otra vez estar orgulloso del grupo.

En conferencia de prensa el estratega dijo que buscarán el resultado pero que pase lo que pase, la selección ha demostrado un crecimiento significante en poco tiempo de trabajo.

"Todo el grupo se ha destacado, aún los que no han jugado. A veces la gente se fija en los jugadores que hacen cosas especiales. Nos falta mucho, no quiero que piensen que estamos haciendo algo extraordinario. Los jugadores que tenemos en el país han mejorado", dijo el técnico.

Agregó que "queremos tener la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda. Todo eso es motivación para el jugador y el torneo ha sido especial para ellos. Desde que salimos hay crecimiento futbolístico pero falta el partido de mañana".

El técnico concluyó que no hay excusas que valgan. "No vamos a poner excusas. Hemos evaluado después de todo lo sucedido y ojalá mañana podamos jugar como debemos. Con lo del tiempo de trabajo ya no tiene sentido. Hay que hacer lo mejor posible".

La selección se juega mañana la continuidad pero no depende de sí mismo para clasificar. Una victoria ante Haití incluso no le asegura nada.