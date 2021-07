Hugo Pérez: "Todavía nos falta trabajo"

La selección de El Salvador sacó la casta y demostró otra versión en sus cualidades ofensivas en este campeonato. El triunfo por 2-0 le dio el boleto a la siguiente fase y ahora cerrarán, con más calma, ante México pero al técnico Hugo Pérez le pareció que su equipo mostró cosas interesantes.

Pero Pérez destacó que el equipo no se va a relajar ahora, pese a lograr la clasificación matemática en el grupo. "No nos vamos a relajar. México es el mejor de Concacaf y aunque estén clasificados, vamos a salir a jugar", dijo el estratega.

Sobre lo que destacó de este partido ante Trinidad, el DT mencionó que "rescato la entrega y el deseo de competir, dándole una idea distinta de lo que somos. Tenemos que ser precavidos porque el torneo es importante".

También fue enfático: "No quiero sonar a que hemos hecho algo impresionante. Nos falta mucho trabajo".

Sobre la selección mexicana, consideró que será un duelo complicado y no se puede comparar el partido ante Trinidad. "Seamos honestos. La prensa ha sido dura con México pero analizando ese partido, en realidad México tuvo mala suerte y no solo por la lesión, sino porque la pelota no entró. Creo infinidad de ocasiones. A veces cuenta la suerte".

Agregó que "si nos imaginamos este planteamiento. Hablamos que podían salir así pero analizando el partido contra México, ellos salieron a empatar. Nunca pensé que ellos se tirarían con cinco atrás. Jugamos mejor el primer tiempo".

"No puedo decir mucho de México porque ni estoy pensando en ellos. Será mañana pero me han gustado varias cosas del equipo", concluyó el DT. La selección ahora planifica el cierre del grupo ante los aztecas.