Hugo Pérez: "Teníamos frío y tuvimos que comprar"

El técnico Hugo Pérez reconoció en el Güiri al Aire que tanto el cuerpo técnico como jugadores debieron recurrir a la compra de elementos para el frío pero no le pareció algo relevante, ya que ni siquiera culpó a la marca deportiva a a la dirigencia por esto.

Pérez confirmó lo que publicó EL GRÁFICO la Selección de El Salvador tuvo que conseguir su propia indumentaria para el frío. El estratega restó importancia al tema y tampoco entendió porque se le dio tanta relevancia.

El DT nacional dijo que "tuvimos que recurrir a comprar cosas pero eso no es secreto. No hay que tener vergüenza de eso. Si me lo hubieran preguntado allá, yo lo habría dicho porque no es secreto".

Tampoco culpó a Umbro o a la FESFUT sobre este tema. "No estoy culpando a Umbro ni a la federación pero teníamos frío y tuvimos que comprar. A nosotros nos regalaron calcetines eléctricos. Narciso tuvo problema por el frío y se le hizo un hematoma, por eso estuvo con problemas físicos", dijo.

"No sé cómo están los contratos con el patrocinador y esto se hace tan grande porque nos faltaban ciertos implementos que creo que la compañía Umbro tendría que movilizarse", dijo, dando por concluído el tema alrededor de la indumentaria.