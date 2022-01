Hugo Pérez: "Tenemos que ajustarnos a lo que estamos viviendo"

Hugo Ernesto Pérez, técnico de la selección de El Salvador, no ve mayor dificultad en el clima frío de Columbus de cara al partido contra Estados del 27 enero, duelo que se disputaría a bajas temperaturas y reveló que durante la concentración en la FESFUT solo un jugador pasó las pruebas físicas.

¿Qué tanto de lo que usted había pedido le cumplió la federación? Fue una de las preguntas que respondió el seleccionador en el Güiri Güiri al Aire.

"Han comentado que nosotros no vamos a aguantar el frío, no sé si vamos a aguantar el frío o no lo vamos a aguantar, pero lo que te puedo decir que he hablado con los jugadores y tienen que mentalizarse, nos vamos el 19 de enero y jugamos el 27, existen ocho o nueve días para aclimatarnos y acostumbrarnos a eso. El día del partido no vamos a tener excusas, esa es la realidad", comentó el entrenador

Sobre la logística del campamento de cara a la preparación para los juegos de enero, mencionó que "Nosotros habíamos pedido un partido internacional en Estados Unidos, lamentablemente no se pudo, primero porque que no es fecha FIFA y es bien difícil jugar con selecciones cuando no es fecha FIFA, nos salió un partido contra Perú, en Perú, pero yo no quise que fuéramos porque de nada nos sirve en este momento, yo quería una selección de Asia, ya fuera Japón, Corea o China pero no se pudo. Lo que hicimos fue empezar el campamento el 5 de enero aquí, trabajar con los jugadores nacionales a tiempo con lo que queremos hacer".

En los planes de Pérez la segunda parte del campamento será en Indianápolis y definió el amistoso contra Marte como positivo.

"Se da este problema de covid y es un riesgo, ayer jugamos con Marte y he escuchado por qué juegan con Marte y yo jugué con ellos porque quiero ver lo que estamos haciendo y solo está entrenando entre nosotros no se ve; el domingo tenso otro amistoso. A mí me sirven para ver las cosas que hemos hecho en los entrenamientos, hacia dónde vamos. Son para ajustar lo qué vamos a hacer porque no puedo enfrentar a Estados Unidos sin haber practicado lo que yo quiero hacer solo porque no tengo un partido internacional contra una selección fuerte. Con el covid han cambiado las cosas y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que en este momento estamos viviendo", explicó.

También reveló que solo un seleccionado pasó las pruebas físicas. "Qué te puedo decir, no te puedo mentir, pero hoy ya están mejor y vamos a cumplir 10 días. yo por eso pido los campamentos, porque necesitamos nosotros llegar en una condición física que podamos marchar a la condición física del americano Nosotros hicimos el examen de Yo-Yo que te dice dónde estás físicamente y la meta donde queríamos llegar no llegamos", dijo.

"Faltan 10 días más para llegar en óptimas condiciones, pero lo que hemos avanzado ha sido bastante bueno", expresó.

Y sobre la selección estadounidense explicó que "Todo mundo sabe que Estados Unidos es una selección potente que está a uno o dos pasos de clasificar al Mundial y es importante medirnos contra esas selecciones porque no hemos pasado esa barrera de estar bien preparados para enfrentar ese tipo de jugadores y lo mental. Hemos tenido chispazos de las cosas que somos capaces de hacer", agregó.