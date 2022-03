El técnico Hugo Pérez ha mencionado en varias ocasiones que no es los que les gusta elogiar individualmente a sus jugadores pero ayer rompió esa idea y felicitó al guardameta Mario González tras su actuación ante Jamaica pero además su rendimiento a lo largo de toda la eliminatoria.

Pérez comentó en el programa radial que Mario ha tenido una destacada actuación en su primera eliminatoria mundialista y ha sido pieza fundamental para la azul y blanco. "Tenemos al mejor portero de la octagonal. Ojalá Mario siga así porque alguien se lo va a llevar", dijo el estratega en referencia a que el jugador de Alianza está listo para jugar en el extranjero.

Además mencionó que "no me gusta alabar a mis jugadores pero me quito el sombrero ante Mario". Estas declaraciones llegan tras las atajadas de González ante Jamaica que evitaron en varias ocasiones la caída de la portería.