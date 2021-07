Hugo Pérez: “Tendremos que jugar un partido perfecto”

Para Hugo Pérez, director técnico de la selección salvadoreña, se debe jugar “un partido perfecto” para vencer este sábado a Catar, campeón de Asia y ganador del grupo D en la presente Copa Oro de la CONCACAF, donde ya eliminó a Panamá y superó a Honduras.



“Debemos tener la pelota. Qué tanto tengamos la pelota va a dictar cómo vamos a jugar mañana. Es importante presionar, pero no podemos presionar los 90 minutos”, apuntó Pérez, en conferencia de prensa realizada este viernes en el estadio StateFarm, de Arizona, previo al reconocimiento de cancha del equipo nacional.

El DT Hugo Pérez dijo que para pasar a semifinales de Copa Oro tendrán que realizar un partido perfecto ante Catar, el campeón de Asia en la competencia regional de la CONCACAF. Foto El Gráfico



A la hora de mencionar las claves del partido, el ex volante resaltó el enfoque comprensivo de los futbolistas salvadoreños sobre la cancha: “El factor número uno mañana va a ser el psicológico. El comportamiento de nuestros jugadores. Cuánto estamos dispuestos a hacer para pasar a las semifinales. La clave es si nuestros jugadores están preparados para enfrentar el uno contra uno", contra los cataríes.



También fue un tema la superioridad que mostraron los asiáticos frente a rivales de peso regional, como Honduras y Panamá. Pérez añadió: “No me sorprende el nivel de Catar. Es el anfitrión del Mundial y su federación es importantísima, es una organización top en el mundo. Tiene un entrenador (Félix Sánchez) muy capaz y lleva mucho tiempo con ellos. Es uno de los equipos que mejor juega en la Copa Oro, con jugadores muy interesantes, desequilibrantes”.

El Salvador y Catar durante un partido amistoso realizado el pasado 4 de julio en Pula, Croacia. El conjunto centroamericano perdió 0-1 ante la su similar catarí. Foto El Gráfico



CAMBIOS EN MEDIO

Hugo Pérez no reveló los cambios que hará en su once inicial para el partido de este sábado contra Catar. Solo tiene una baja obligada: la del suspendido Narciso Orellana en el puesto de volante de contención. El míster ha dicho que los jugadores que cubren ese rol son Álex Roldán, Darwin Cerén o Isaac Portillo. Por tanto, cualquiera podría suplir a Chicho.



“El medio campo Orellana no puede jugar, pero todos los jugadores que tenemos pueden entrar, están capacitados. Todos entienden lo que debemos hacer, cómo debemos comportarnos defensivamente”, dijo el estratega.



¿Se esperan otros cambios en el equipo salvadoreño? Pérez no dio pistas al respecto: “No he decidido todavía, pero podría haber algunos cambios, quizá un cambio táctico. También vamos a esperar a ver cómo sale Catar”. En el partido que El Salvador perdió frente al campeón de Asia, el pasado 4 de julio, el equipo de Félix Sánchez jugó con un dibujo de 3-5-2, con gran dinámica por los costados.



En esta Copa Oro, El Salvador ha optado por el 4-3-3, que también muta a 4-4-2 en diferentes etapas de los partidos. En ofensiva, la selección tampoco ha presentado un centrodelantero fijo, y en esa posición se han desempeñado Jairo Henríquez, Joaquín Rivas o Marvin Márquez, todos con movilidad permanente en la cancha.



Sobre su equipo, el DT azul insistió: “Debemos mejorar la dinámica, la presión, cubrir espacios. Me ambiciono que podamos lograrlo con los jugadores que tenemos. Nos han hecho falta estos partidos internacionales. Todavía no hemos hecho nada”.