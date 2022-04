Hugo Pérez: "Si un jugador no tiene disciplina, no está capacitado para jugar fuera"

El técnico Hugo Pérez fue el invitado especial en el Güiri Al Aire y habló, entre varios temas, de la importancia de la disciplina y el cuidado personal que los jugadores deben tener para formar parte de la selección de ahora en adelante. Confirmó también que los jugadores contarán con herramientras prestadas por la FESFUT para tener un registro físico con sus clubes.

Herramientas como los GPS deportivos ahora son clave para el alto rendimiento. En ese sentido el técnico mencionó que a aquellos jugadores que comience a tomar en cuenta en las convocatorias y los próximos procesos, se les brindarán elementos para darle seguimiento a su rendimiento y que lleguen en óptimas condiciones a la selección.

Porque sin las condiciones físicas adecuadas, será difícil competir y aspirar a estar en una Copa del Mundo. "Vamos a darles una herramienta para ver su rendimiento en cada partido para nosotros tener la información física. Si vienen con sobrepeso y sin condición física, no van a estar en la selección", dijo.

Comentó además que "cuando un jugador rinde, sigue viniendo, esa es la realidad. Algunos ya no van a estar por edad y rendimiento; los que siguen tienen que estar bien".

Pero además fue enfático en que el jugador debe cuidarse para poder encontrar opciones fuera pero además para estar en la alta competencia. "Si el jugador no se cuida, ya no es problema del equipo... Yo lo veo bien simple: Si un jugador no tiene disciplina, no está capacitado para jugar afuera. No me sirve un jugador que solo me va a servir 20 minutos".

Y concluyó que "ahora ya no podés decir que solo con talento vas a ganar. Falta roce internacional"