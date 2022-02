Hugo Pérez: "Si tenemos VAR ¿por qué no se utiliza en una jugada que es penal?"

Tras la derrota ante Canadá, El Salvador prácticamente se despide de las opciones de estar en el Mundial de Catar. Pero Hugo Pérez, técnico del conjunto cuscatleco, puso más énfasis en la polémica jugada en donde Bryan Tamacas fue tumbado en el área por Tajon Buchanan. Pese a la claridad de la jugada, el árbitro estadounidense Armando Villarreal ni siquiera tuvo intención de consultar la herramienta tecnológica que se estrenaba en el estadio Cuscatlán.

Pérez se mostró dolido debido a que esa jugada hubiese cambiado la historia. "Yo acepto perder, y quiero felicitar a Canadá porque creo que ellos ya están en el Mundial y nosotros creo que ya estamos fuera, una cosa si me queda en duda, si tenemos VAR por qué no se utiliza en una jugada que es penal, no me gusta quejarme", aseguró Hugo Pérez.

El estratega aseguró estar "desilusionado" de la CONCACAF. "Creo que a veces, porque no estamos arriba, no importa si El Salvador pierde o no, no me gusta porque si vamos a perder, lo haremos por dignidad, sin que nadie ayude a nadie, no tengo ninguna excusa, Canadá es el mejor equipo de la CONCACAF pero hay que ser justos, para eso está el VAR y CONCACAF me desilusiona, porque si pusieron y dijeron que lo iban a usar, tendrían que usarlo", agregó.

Hugo Pérez: "Es triste cuando hay una jugada tan polémica y no revisarla. Quiero felicitar a Canadá". pic.twitter.com/HiHxp0uCAB — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 3, 2022

"El VAR está para revisar las jugadas, especialmente en jugadas que son dentro del área, ahorita después del partido entró y alguien me muestra y es penal, es penal porque el jugador no toca ni siquiera la pelota, se mete entre los pies a Tamacas y lo tumba, si el árbitro no lo pita, perfecto, porque quizá no lo pudo ver, pero el VAR está y para eso está, es ir, y observar, no tenía nada que perder, el partido hubiera cambiado", añadió.



ORGULLOSO POR SUS JUGADORES

Hugo Pérez se mostró triste por despedirse de Catar. Se echó la culpa y aceptó cargar con la responsabilidad de "un fracaso", pero por otra parte expresó sentirse acuerpado y orgullo del crecimiento de los jugadores.

"Nuestros jugadores se portaron bien, Canadá es el mejor equipo de la CONCACAF, tácticamente, ordenado, tengo que ver el partido para ver si nos pasaron encima, pero creo que no", dijo.

Hugo Pérez: "No me extraña que Canadá hubiera jugado así, tácticamente es el mejor equipo de CONCACAF. Puede ser que me equivoque, pero a mi punto de vista hemos tomado pasos importantes, pero para llegar al nivel de esos equipos, tenemos que trabajar más". pic.twitter.com/GqbeBszUzP — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 3, 2022

"No ha sido fácil para nosotros, le agradezco a los jugadores, a veces es bien difícil de describir, me duele haber perdido, me duele estar fuera, me duele que no pudimos darle más alegría a nuestra gente, pero es nuestra oportunidad, cargo con eso, pero hoy creo que es triste cuando pasa algo una jugada tan polémica y no revisar. La vida sigue y tenemos que seguir trabajando", agregó.

Concluyó. "Le agradezco a los jugadores por todo el esfuerzo que han puesto, es mi responsabilidad, como le llaman aquí en El Salvador, esto es un fracaso, no me enoja que me lo digan, pero sí estoy muy orgulloso de nuestros jugadores, porque de dónde veníamos y donde estamos en este momento creo que hemos dados pasos importantes. Nos falta mucho trabajo".