Hugo Pérez: "Si quieren que me cambien, que hablen con el presidente"

La selección nacional volvió al país después del empate 2-2 ante Granada el pasado martes y comenzó su preparación para el choque ante Estados Unidos. El seleccionador Hugo Pérez destacó que el equipo no tuvo el mejor funcionamiento pero lamentó las críticas "sin fundamento" que les ha catalogado "como un desastre".

"Dijeron que habíamos sido un desastre. Yo no comparto eso, lo respeto, para decirle a la gente que fuimos un desastre para mí no es cierto. Tuvimos 17 ocasiones que llegamos a la puerta contraria, un equipo desastre no llega ni por accidente. Tuvimos el 52 por ciento la posesión de balón, eso es importante porque es nuestro estilo, eso es positivo", dijo Pérez.

"No fuimos un desastre. Eso es cuando llegamos a un lugar donde no sabemos qué hacer. Si tienen la razón, nosotros no trabajamos, no servimos, hay que tener más cautela en lo que decimos sin ningún fundamento. Que no ganamos, es cierto, que Granada es fácil, no es cierto. Yo he dicho que jugamos mal. Nos queda trabajar para el partido ante Estados Unidos, queremos ir a la Copa Oro y me voy a quedar con las cosas positivas para el equipo", agregó el seleccionador.

La azul estuvo dos veces abajo en el marcador ante los caribeños y eso lo reconoce el míster, quien también señaló las deficiencias mostradas en dicho compromiso, sobre todo en labores defensivas.

"En lo defensivo, pasaron dos cosas. Como grupo no pusimos el empeño de todos sacrificarse a marcarse, cubrir espacios, unos lo hicieron y otros no. Lo hablamos claro con los jugadores. Cometimos errores individuales que nos costaron los dos goles, son cosas para arreglar. Para defender se necesita el deseo, no hay excusa para un jugador no correr ni defender. Eso nos afectó y casi perdemos el partido. Todos pedimos goles, pero para hacerlos hay que crearlos", aseguró.

"Si la gente dice que por suerte empatamos, no fue por eso. Supimos mantener el orden de nuestro estilo. Me molesta cuando dicen que fuimos un desastre y que me cambien, si quieren que me cambien que hablen con el presidente Carrillo y que demuestren por qué me tienen que cambiar. Si él me dice que estas personas tienen razón, no hay problema. No voy a estar aquí a la fuerza, no me gusta que engañen a la gente", indicó.

En el caso de Jairo se decidió no arriesgarlo porque presentó síntomas gripales. Mientras que también reconoció la buena labor de Erick Calbaceta que vio sus primeros minutos en la azul. La selección se alista para el choque ante Estados Unidos del próximo martes.