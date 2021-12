Hugo Pérez: "Si no hay una evaluación interna, seguiremos como hace 40 años"

Hugo Pérez, seleccionador nacional, destacó en el programa del Güiri al Aire donde fue invitado especial lo mejor que le ha sucedido durante el 2021 al frente del combinado nacional y señaló entre otras cosas las falencias que hay para seguir creciendo en la región.

El estratega nacional también discutió con los periodistas deportivos acerca del campamento y la preparación que tendrá la azul previo a la octagon al y que cosas quiere conseguir en el primer semstre del 2022.

¿Qué opinión le merece que en este año hayan desfilado al menos 80 jugadores bajo su mandato en el banquillo de la Selecta?

Sí, han sido casi esa cifra porque obviamente aparte de los jugadores que han llegado de afuera hemos visto jugadores también que juegan en nuestra liga y a pesar de eso, lo que nosotros queríamos ver como cuerpo técnico es hacer un análisis de lo que tenemos realmente en el fútbol nacional y a pensar cómo podíamos mejorar eso y los que vienen de afuera también; posiblemente el próximo año se unan otros que hemos estado viendo.

¿Cómo se afrontará los partidos que restan para finalizar la Octagonal?

Queremos terminar la octagonal de una manera digna si al final no nos quedan chance aunque faltan seis juegos, hay personas que aún piensan que podemos clasificar y no lo refuto, pero siento que esos partidos nos colocarán en dónde estamos realmente, nos guste o no nos guste, nos vaya bien o no, siento que esos partidos son importantísimos para saber en el nivel donde vamos a quedar, cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a jugar, son cuatro partidos afuera y dos que no serán fáciles en casa, pero también eso me ayudará, tengo ya casi ocho meses de estar acá y eso me ayudará en que los partidos saber con cuántos jugadores que han llegado nos servirán, de no alcanzar la fase de repesca, saber con quienes podremos contar para el próximo proceso, ya me di cuenta que luego de esto que hemos pasado no podemos dar ya más ventaja a los futuros rivales, de lo contrario seguiremos diciendo que solamente vamos a participar en el próximo Mundial.

¿Qué pasó con aquellos jugadores que a lo largo de este proceso hacia Catar 2022 solamente fueron llamados una vez por usted?

Depende el período en que se llamen porque en la Octagonal es difícil porque no hay tiempo, si llamamos jugadores nuevos será solo de urgencia, cubrir una lesión u otras causas porque son tres juegos en 15 días. Es difícil cuando se llame a un jugador nuevo para un campamento para que se adapte al que se llame previo a los partidos, pero hay jugadores que le pesa el llamado, por nervios y que derivan en lesiones, muchas veces no encaja al nivel que nosotros pensamos que tenía, pero hay variantes que influyen porque a muchos no les alcanza el tiempo para meterse de lleno al proceso, venir a jugar a la selección es distinto cuando se llega a la selección, es algo que se nota no solo acá, es a nivel mundial, por lo mental, lo físico, todo eso influye, pero al final buscamos que jugadores que vemos y que pueden llegar se miran ya con seriedad en los entrenos.

¿Qué tanto pesa en este proceso que usted dirige la utilización de tecnología para medir los parámetros de fuerza y habilidad en el jugador?

No sé como antes manejaban eso dentro de la selección nacional, la verdad, desconozco cómo se hacía antes, pero hace unas semanas tuvimos información de uno de los técnicos de la octagonal y nos decía que no había tiempo para trabajar con jugadores de forma individual, por eso contrataron a los video analistas para poder descifrar a los rivales a enfrentar, un ejemplo sería que si se juega ante cierta selección que utiliza tres en la zaga, allí el video analista le daba un reporte al decir qué jugador de esa línea de tres es el más débil para atacar, eso se da porque no tiene el tiempo para trabajar diariamente con los jugadores.

¿Se ha logrado avanzar en ese rubro dentro de la selección?

Nosotros comenzamos este proyecto de cero, guste eso o no, pero sí hemos avanzado, estamos trabajando con aplicaciones que miden ese esfuerzo de los jugadores y contamos también con la ayuda de personas que nos han proporcionado esos videos, pero si me preguntan en qué nivel estamos, estamos atrasados en muchas cosas, pero eso no es una excusa para no poder trabajar.

¿Qué cosas considera que es lo mejor que ha hecho bien y qué otra le gustaría cambiar?

Siento que lo mejor que hemos hecho es haber tenido (previo a la Copa Oro) a los seleccionados por un mes para trabajar. Me dí cuenta que nuestro jugador al trabajarlo bien, concentrarlo bien, alcanza un nivel que se requiere para esta competencia en que estamos. Lo que nos queda cambiar o terminar de hacer es que hay que pensar que esto es para el futuro, acá existen situaciones personales donde se preocupan más en las cosas personales que en conjunto, acá se debe de trabajar de la mano entre la FESFUT y la liga mayor, nos guste o no nos guste el reflejo de la selección que tenemos con el nivel de la liga y ya he tenido problemas por señalar eso, porque no hemos aprendido a autocriticarnos para saber dónde estamos, ejemplo claro es lo que le sucedió a los Estados Unidos al no asistir a Rusia 2018 y rompieron una asistencia consecutiva desde Italia 1990, pero nunca se dieron cuenta que sus generaciones estaban envejeciendo y el shock de no clasificarse al último mundial fue enorme, perdieron un dineral en patrocinios y proyectos sin ejecutar porque nunca se evaluaron las cosas que estaban haciendo mal pese a que siempre clasificaban a una Copa del Mundo porque nunca se auto

evaluaron en qué estaban fallando y eso es en lo que estamos fallando nosotros, si no hay una evaluación interna como lo hizo Alemania en el 2006 seguiremos como hace 40 años, sin asistir a un Mundial y solo conformarnos en participar en eliminatorias. Entiendo bien lo que sienten y piensan los equipos, que desean ser campeones al final del torneo, pero hablando ya de selecciones debemos potenciar a los jugadores y eso solo se logra cuando la liga es fuerte

¿Se puede avanzar realizando solamente tres entrenos en la semana?

Creo que sí, aunque para muchos eso pareciera una locura; pero claro, tenemos que dejar que los equipos decidan, para ellos es importante tener a sus jugadores más tiempo, pero si no lo hacemos ahora, qué podemos hacer porque se debe cambiar eso, para que la liga mejore también, eso se hizo en la eliminatoria de 1997 y me han dicho que se estuvo cerca para clasificarse al Mundial de Francia 1998, entonces sí se puede hacer.

Entonces, ¿qué se debe hacer para alcanzar o estar cerca de ese nivel de rendimiento que usted busca en su proyecto?

Uno de las cosas que he propuesto es tener a los seleccionados tres días a la semana trabajando con ellos, pienso que la selección no alcanza los niveles de competición y para ello hay que trabajar, analizando el resto de las selecciones de la Octagonal observé que el 80% de sus jugadores jugaban fuera del país y nosotros estamos al revés, un 50-50 o un 40-60 y luego si vemos dónde juegan esos jugadores, entonces la diferencia es mayor. Entonces qué debemos hacer para reducir esa diferencia, es trabajar ciertos días con ellos para que retornen dos días para que entrene a sus equipos y que compitan en la liga porque el trabajo que hacemos en la selección no solo es físico, para que un jugador tome un nivel óptimo lo que necesita es competir, jugar no correr en los entrenos, ya no se juega así, solo haremos un exámen físico en enero, son piques de velocidad donde se le quitan los segundos de descanso para evaluar esas 18 etapas de trabajo para saber en qué nivel físico llegarán los jugadores luego de estas festividades de Navidad y Fin de Año porque acá a nuestro jugador le falta tener un entendimiento táctico en la cancha, saber dónde pararse y qué hacer, para eso se debe enseñar ese trabajo, se debe hacer con jugadores entre 14 y 17 años y la mayoría de nuestros jugadores que trabajan acá están perdidos porque no se les enseña eso.

¿Qué se debe hacer para que el ambiente de nuestro fútbol sus protagonistas entiendan que para progresar deben tener una selección fuerte y que el reflejo de su liga está unida a la selección?

Como lo hizo la MLS y su federación, no es difícil, lo que más cuesta es tomar esa decisión y ejecutarla. Acá a futuro los equipos deben de cambiar para tener jugadores competitivos, debe haber una regla para que los jóvenes tengan más minutos de juego, no todos lo lograrán, pero se debe hacer, analizar también la manera del campeonato y planear donde debe existir el tiempo o el espacio suficiente para poder competir la selección en juegos oficiales o amistosos y compartir ese tiempo entre ambos.

Lo que deseo es hacer un campeonato juvenil entre equipos con jugadores entre las edades de 13 a 17 años, los mejores, divididos por cada departamento y pedirles que sigan un sistema de juego uniforme, que sepan de qué manera se debe jugar para llegar con eso a la selección.

¿La FESFUT tiene en sus manos ese plan de trabajo juvenil que requiere?

La FESFUT ya tiene un plan de trabajo, es un documento como de 120 páginas, queremos que los equipos a formarse y que se trabajará tengan mucha posición y precisión con el balón, nuestro prototipo de jugador no puede jugar a pelotazo, ir al choque con el contrario, pro para alcanzar eso se debe cambiar canchas en que se juega y me han dicho que las canchas del complejo deportivo se mejorará y podremos trabajar con ellos allí, el proyecto ya comenzó, pero pensamos echarlo a andar en enero.

¿Cómo nos podemos involucrar todos para entender que lo más importante para nuestro fútbol es la selección nacional?

Bueno, creo que hay otra cosa importante, al técnico nacional no se le ayuda, hay dos maneras de hacerlo, meterlo en un curso de la UEFA en su casa, pagado por la FESFUT o por su equipo, o al final del campeonato, ejemplo a los cuatro técnicos que lleguen a semifinales recompensarlo para enviarlo a cursos auspiciados por la FIFA, al menos dos semanas a Europa para que se actualice y que cuando retornen tengan mejores y nuevas ideas para implementarlas.

¿Con qué clase de personal cuenta para implementar bien ese proyecto juvenil que ha recomendado ejecutar desde enero del otro año?

Nosotros tenemos conocimiento que será dirigido por la FESFUT, por mí y con el resto del cuerpo técnico, luego con las personas encargadas en cada equipo, como las ADFAS y ellos ya están trabajando en las tutorías que hicimos a nivel nacional. Lo que he pedido es tener gente que vayan a observar los entrenamientos por dos días y luego ver los juegos de esos equipos para saber si están implementando los conocimientos que estamos dando, el país es pequeño y lo importante es tener la capacidad de hacerlo, muchos preguntan el costo, pero no pienso que sea ese el problema, ni por diseño.

¿A quién le brindó su voto para la elección de The Best que otorga FIFA?

Bueno, ya lo escogí, a Robert Lewandoski, el atacante polaco, Alexander Roldán como capitán votó también.

¿Qué ha pensado para los tres juegos de enero?

La idea es tener a los convocados hasta el último partido de la ventana FIFA de ese mes, el frío no me preocupa, lo que sí le temo es llegar a un nivel menor al requerido, la ventaja de ellos es el césped, es corto e impecable y eso te ayuda a que el balón corra más, es la mejor ventaja que ellos tienen, sería un poco más de tres semanas, queremos llegar entre el 7 y el 10 de enero a Ohio y que el posible amistoso sea en un lugar frío para que los jugadores se acostumbren, pero lo que deseo es que lleguen bien preparados a ese partido, lo del frío es secundario, pero necesito que los jugadores lleguen bien preparados para no hacer un papelón.