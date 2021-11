Hugo Pérez: "Si me voy mañana, no va a ser porque yo me quiera ir"

Hugo Pérez, técnico de la selección de El Salvador, opinó sobre la noticia de que podría dirigir a uno de los equipos de la Major League Soccer (MLS). En el Güiri Güiri al Aire, el seleccionador no desmintió la versión, pero recalcó que su compromiso es con la Azul.

Hugo Pérez anunció el lunes anterior que tiene contrato vigente hasta 2025 y este jueves adelantó que la FESFUT le ha prometido respaldo para su plan de trabajo el cual está enfocado al 2026 y sería una condición para continuar al frente del combinado salvadoreño.

"Yo no voy a cuestionar eso, pero te puedo decir que yo tengo compromiso con la selección y me ha dolido esto de la situación en que están, porque cuando yo vine me pidieron clasificar a la octagonal, que era lo más importante, y ya metiéndonos digo, bueno, vamos a pelear por todo y vamos a ver que pasa, pero no puedo llegar y estar pensando en el 2026", explicó Pérez.

"Ahorita me ha quedado ese reto y si yo me voy mañana, no va a ser porque yo me quiera ir, va a ser porque no podemos trabajar en lo que yo quiero", enfatizó el ex mundialista con la selección estadounidense.

De acuerdo a la información ofrecida por la página oficial de la MLS, Pérez, de 58 años, estaría en la lista de los posibles candidatos a ocupar uno de los siete puestos de entrenador que están vacantes entre los equipos de la liga.

"Estar aquí ganando mi dinero, que no es mucho tampoco, pero estar aquí sin hacer nada, sin tener un proyecto de nada sirve y con el presidente de la FESFUT lo hemos hablado y él me ha dicho que está dispuesto a que yo cumpla mi contrato y él su palabra de poder hacer las cosas a un futuro bien y eso tengo que darle crédito a él. Me lo dijo el martes, después del partido y que empecemos ya lo que vamos a hacer en 2026", explicó el seleccionador.

La lista de los equipos que están sin entrenador en la MLS al completarse la temporada regular del 2021 la encabeza el Chicago Fire, además del Cincinnati, Dallas, Houston Dynamo, Real Salt Lake, Toronto y Vancouver Whitecaps.