Hugo Pérez: “Quisiera tener a Nelson Bonilla, pero no puede”

Hugo Pérez habló sobre Nelson Bonilla y su no convocatoria a la selección nacional para los juegos de eliminatoria. El entrenador comunicó el jueves por la noche en el programa ‘Fanáticos Plus’ que el delantero entraba en los planes del cuerpo técnico pero el club asiático le recomendó no viajar a El Salvador por temas sanitarios.

“Quisiera tener a Bonilla, pero no puede. Lo quería para esta convocatoria, pero en Tailandia tienen un conflicto con el Covid. Su club le aconsejó que no viniera, incluso él iba a venir antes de la Octagonal, él se había ofrecido para el partido con Costa Rica”, explicó Hugo.

Hay que mencionar que, Hugo Pérez también comentó sobre la ausencia del atacante Pablo Punyed, el legionario que milita en el fútbol de Finlandia que no ha sido tomado en cuenta en el proceso del técnico salvadoreño-estadounidense.

“No voy a traer a Punyed sólo porque estuvo en selección. No niego que sea bueno. El problema es que con lo que tengo ahorita va a ser bien difícil que el entre y tenga tiempo para jugar. De nada me sirve traerlo de Finlandia, sólo porque es Punyed y ponerlo en la banca y que no juegue”, comentó Pérez.

Ya para finalizar, el entrenador de la selección habló un poco sobre el primer juego de la fecha triple ante Estados Unidos y como lo está viviendo una semana antes del choque.

“Sobre el partido contra Estados Unidos, no es que no deje de dormir, simplemente espero que los jugadores salgan con la convicción de hacer las cosas bien porque estás jugando contra el campeón de CONCACAF con muchos jugadores que militan afuera”, agregó el estratega.