Hugo Pérez: "Queremos convocar a los que realmente sientan lo que es representar a un país"

Hugo Pérez, técnico de la selección mayor de fútbol de El Salvador, conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre su plan de trabajo al frente de la azul y la convocatoria de jugadores de cara a los partidos de junio en la eliminatoria de la Concacaf rumbo a Catar 2022.

Fiel a su estilo, sincero y directo, Pérez también habló sobre el perfil del futbolista para su primera convocatoria, el préstamo de jugadores y su cuerpo técnico, entre otros.

"Con la selección esta semana tengo una reunión con el comité de clubes de primera para charlar acerca si hay alguna posibilidad en el proceso de semifinales de los equipos de poder traer a los jugadores de los equipos que han quedado fuera y los que están y hacer un microciclo para poder trabajar con ellos", mencionó Pérez a la mesa más redonda.

Hugo informó que resentará un plan de trabajo esta semana y proyecta tener a los jugadores lassemana del 10, 17 y 24 de mayo para microciclos.

El ex mundialista tiene en su agenda una reunión con los dirigentes de la primera división para presentarle su plan y el tema de préstamo de jugadores.

"Sería importante, especialmente por el tiempo que no nos va a quedar, la final se juega el 30 de mayo e inmediatamente tiene que venir a concentrarse y tendremos tres días antes de viajar", comentó.

Pérez enfatizó que convocará a los jugadores que realmente sientan la pasión y el compromiso de representar al país y se les dará un documento.

"Yo voy a dar una lista pronto y esos jugadores que estén en la lista, si no se puede arreglar lo del microciclo, se les va a dar información y cuando vengan el 30 de mayo, después de la final, ellos ya van a tener una idea qué se espera de ellos, formas que nosotros trabajamos y tengan una idea de cómo jugamos y así ya no vienen a cero", recalcó.

Sobre la convocatoria mencionó que por ahora hay una lista grande. "Esa lista se tiene que dar a Concacaf y después se da otra lista de los jugadores que estamos considerando que tienen que viajar para los primeros dos partidos. En los microciclos necesitas, mínimo, para hacer fútbol de 23 a 26 jugadores".

"Empezaríamos el 30 de mayo con un listado de 28 a 30 jugadores, dijo.

Pérez también confirmó algunas entrevistas con jugadores que posiblemente serán convocados y advirtió que pese a ser considerados en la nómina tendrá que pelear por un puesto.

"Me entrevisté con ellos no para decirles que venían a selección, me entrevisté con ellos para saber si tenían la convicción y el compromiso si se llamaban, después se les avisó que si eran convocados, iban a pelear su puesto".

La condición física será uno de los puntos que el nuevo seleccionador de la Azul valorará a la hora de hacer la convocatoria.

"No es lo mismo jugar en una liga local cuando vas a competir internacionalmente, entonces todas esas cosas se van a tomar en cuenta", dijo. También explicó algunos criterios.

"Muchos técnicos dicen quiero jugadores que estén jugando los 90 minutos, eso es lo ideal, pero adónde están jugando esa es la otra cuestión. El tiempo que se juega en una liga depende de la calidad no solo de la cantidad", expresó.

El nuevo seleccionador nacional también reveló que sostuvo una reunión con algunos de los futbolistas que decidieron no estar con la Azul en la fecha FIFA de marzo ante Granada y Montserrat por diferencias con la FESFUT en el tema de los premios.

"Estuve hablando con algunos jugadores y quería oír la historia de ellos y oír el sentir de por qué habían actuado así. Quedé satisfecho con lo que platiqué con ellos pero me interesaba saber por qué habían actuado de esa manera", manifestó.

"Yo voy a estar con el grupo siempre que el grupo esté correcto", recalcó.

Sobre el contacto con los legionarios de la sub-23 reveló algunas de los criterios.

"Yo veo la calidad del jugador y el carácter. Si él viene y compite con los nacionales y es mejor tengo que considerarlo porque me va a dar algo extra. El extranjero que venga y aunque no tenga muchos minutos pero está en una liga superior y viene a competir con el nacional y es mejor tiene que tener la oportunidad de jugar", dijo el ex mundialista.

"Cada país te representa algo, en el caso de los que tenemos (legionarios) lo único que yo he hecho siempre es que nos sentamos con el jugador, hablamos con su familia y les damos el plan de trabajo, ellos deciden. Yo no voy a tener a alguien por conveniencia", mencionó.

Respecto a los profesionales que lo acompañaran en este proceso como seleccionador de El Salvador dijo que "El cuerpo técnico que fue y viajó con la sub-23 (a Guadalajara) es el cuerpo técnico que quiero que esté".

Hugo Pérez también tocó un tema polémico en el fútbol salvadoreño. "Yo he oído que aquí a los jugadores se les ultraja todavía y si no los ultrajás no los podés motivar, prefecto, respeto eso pero yo no lo comparto".

Y sobre Diego Henríquez informó que "es el coordinador de todas las selecciones, de la mayor hacia abajo y ese es mi deseo".

A manera de cierre, Hugo Pérez enfatizó cómo otro requisito importante a valorar para la convocatoria de cara a los juegos de junio es el compromiso. "Queremos convocar a los que realmente sientan lo que es representar a un país".