Hugo Pérez: “Queremos clasificar directo a la Copa Oro”

La ruta rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026 inicia este próximo sábado con el juego entre El Salvador y Granada por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Es por ello, que estos partidos son importantes, además de buscar la clasificación directa a la Copa Oro de 2023.

El seleccionador nacional, Hugo Pérez comentó que han venido trabajando desde hace dos semanas, a pesar de no contar con el grupo completo.

”Estamos bien, cerrando ya dos semanas y media de trabajo. Faltan algunos que se incorporen, mañana (hoy) vienen Joaquín Rivas y Ronald Rodríguez. Algunos de la final se integran el miércoles ya que jugaron 120 minutos“, mencionó.

Pérez dijo que el equipo ha trabajado bien, y que el grupo está motivado para salir a obtener los puntos este próximo sábado.

“Hemos trabajado fuerte para jugar bien, para poder competir bien. Todos queremos ganar, ellos vienen a ganar. Tenemos que tener esto bien claro, ya no hay rivales fáciles hay que jugar bien contra quien sea y estar concentrados. Por eso hemos tenido estos microciclos con los nacionales que quedaron fuera del torneo”, agregó.

Sobre su rival del próximo sábado, la selección de Granada, el técnico nacional mencionó que está selección es más fuerte a la que El Salvador enfrentó antes de la Copa Oro.

“Lo hemos visto, la mayoría de ellos son jugadores británicos y juegan en la segunda, tercera división de Inglaterra. Tenemos que tener cuidado por su velocidad, su físico, la altura. Ellos están más arriba de los que enfrentamos antes de la Copa Oro del año pasado”, comentó.

Sobre algunos jugadores de las sub 20 que podrían incluir a la selección mayor, Pérez dijo que hay algunos que le llaman la atención pero, “ahorita no los puedo traer porque se están preparando para un Premundial”.

Después de estos tres encuentros de la Liga de Naciones, la única fecha FIFA programada para este año es en septiembre, y Pérez cree que ya no se tendrían muchos amistosos por el tema de la primera división en no prestar jugadores durante el campeonato.

“Solo hay una fecha FIFA más en septiembre, no se todavía que partidos vamos a jugar, no creo que tengamos muchos amistosos por el problema que tuvimos con la primera que no quisieron prestar jugadores”, agregó.

El seleccionador nacional fue claro al decir que buscan la clasificación directa a Copa Oro y que para ello, lo importante es ganar ante Granada.

“Queremos clasificar directo, los primeros dos partidos son los más importantes el tercero es contra una selección que va a Catar. No tenemos partidos contra esas selecciones todos los días. Queremos sacar un buen partido ante Estados Unidos”, concluyó.