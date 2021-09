Hugo Pérez: "La manera en que perdimos no me gustó"

El técnico de El Salvador, Hugo Ernesto Pérez, denotó frustración e indignación en sus palabras y no se calló nada la noche del pasado miércoles cuando expuso los motivos de la derrota 3-0 a manos de Canadá en la ciudad de Toronto y que lo ubica en el puesto siete de la octagonal final de la CONCACAF hacia la Copa del Mundo de Catar 2022 en la última fecha de la ventana de FIFA de septiembre.

“La manera en que perdimos no me gustó”, “perdimos porque jugamos mal, muy mal” o “la derrota (ante Canadá) es un llamado de atención para todos” fueron algunas de las respuestas del seleccionador nacional que puede resumir en parte el sentimiento de impotencia que trasladaba a los panelistas del programa especial del Guiri al Aire directamente desde el hotel de concentración en Toronto.

Pérez admitió que “siempre he dicho que una cosa es perder y otra cosa es la manera en que perdés y la forma en que perdimos esta nocheno me gustó, como perdimos ante Catar (en Copa Oro) no me puedo quejar, pero hoy no me gustó, es lo más triste hoy, cómo perdimos”, recalcó con resignación en su primer análisis de la derrota en Toronto.

Pérez admitió que los cuatro cambios que realizó en el cuadro titular ante Canadá influyó en el desenvolvimiento grupal al asegurar que “tuvo que ver, tuve que ver un poco, teníamos que darle descanso a algunos jugadores, hoy salimos con tres delanteros, pero analizando el juego por partes cometimos el error de regalar goles en los primeros 15 minutos, creo que nos pasa factura porque con equipos así no te perdonan, regalar dos goles en 10 minutos es difícil, pero de la manera en que lo hicimos no me gustó, nos faltó la dinámica, la transición defensiva fue lenta, fuimos a marcar pero la verdad solo hicimos sombra y eso nos pasó factura, esa es la verdad”, aseveró.

“No salimos como Canadá salió a marcar, estuvimos muy estáticos, salimos siempre a la marca muy tarde, posiblemente me haya equivocado en el esquema, pero luego de 25 minutos comenzamos a jugar como sabemos, eso me demuestra que todo fue un problema mental, tenemos que evitar actuar así”, recalcó.

Acerca de la razones que hubo para no mostrar el rostro que la Selecta mostró ante Catar en Copa Oro donde casi remonta el 0-3 adverso, Pérez fue enfático en decir que “a mí no me gusta poner excusas, perdimos porque jugamos mal, es la verdad, pero había dicho la semana anterior que cuando terminamos Copa Oro terminamos corriendo más que el rival, atacando, con más gente adelante y en estos tres partidos no lo hicimos, menos ante Canadá”, confesó el estratega capitalino.

“Eso denota que había un desgaste físico, pero es normal porque no tuvimos tiempo para trabajar y es la realidad, la preparación fue distinta a lo que hicimos previo a Copa Oro, ahora fueron tres partidos en siete días, es normal que el jugador sienta cansancio, pero también les he dicho que es normal, les pasó a otros países pero hicieron cambios, al final no quiero dar excusas, ha sido el peor partido en que hemos jugado hasta ahora, es una llamada de atención para todos, retomo mi responsabilidad, no me esconderé, los errores siempre se cometen de manera individual, pero todos tenemos la responsabilidad de mejorar porque en octubre tenemos dos juegos en casa y no estamos obligados a ganarlos, pero estamos con la responsabilidad de ganar al menos esos dos en casa, si ganamos seguimos en competencia, pero si los perdemos, entonces le decimos adiós al Mundial”, acotó con firmeza.

Hugo Pérez profundizó los posibles factores que hay para que el jugador salvadoreño no se concentre en un partido al explicar que “existen muchos factores, ante Canadá nuestra reacción con pelota y sin ella en los primeros 20 minutos fue muy lenta; para mí, puede perder uno la pelota pero hay que luchar por recuperarla, pero no lo hicimos, eso pudo haber sido por cansancio, por algo mental, falta de confianza, temor, pueden ser muchas cosas”, aseguró el estragega nacional.

El ex jugador además dijo que “nosotros no estuvimos a la altura, mentalmente no estamos metidos en el juego en los primeros 15 minutos, estuvimos a dos pasos de ellos con y sin balón, pero si lo volvemos a hacer en octubre, entonces será un problema más grande y que necesitará ayuda, estamos compitiendo para un Mundial y no en otra competencia. Mi problema y mi trabajo ahora es llegar en octubre mejor preparardo y lo otro es que debemos aprender que a este nivel no es fácil llegar, debés de tener muchas cosas adentro para competir a este nivel, ningún juego será fácil, debemos arreglar eso y volver a nuestras bases, no daré más excusas, la gente puede pensar y decir todas las cosas y no responderé porque sí jugamos mal, pero a la vez eso te quita un peso al perder porque puedo arriesgarme más o puedo al final equivocarme más”, subrayó.