Hugo Pérez: "Perdimos el orden, no puede pasar esto"

El técnico de El Salvador, Hugo Pérez, señaló nuevamente la falta de concentración en el equipo nacional luego que Costa Rica anotará dos goles en menos de 10 minutos, que pesó al final en el marcador.

"Pienso que perdimos el orden, ya no llegamos con claridad, ya no llegamos con peligro y si llegábamos, ya no era una jugada elaborada, sino que era porque Costa Rica se equivocaba, entonces con un equipo con Costa Rica no podes hacer eso. Con el 1-1 todavía podíamos, con el 2-1 nos costó más", dijo el estratega en la conferencia de prensa.

"Hemos tenido este problema en algunos juegos, nos hacen el primer gol y de repente en dos, tres, cuatro minutos nos hacen el segundo, tenemos que corregir esto, porque no puede ser", agregó.

Hugo Pérez también le dio mucho crédito al segundo tiempo que hizo Costa Rica y admitió que el equipo tico fue superior en ese tramo del partido.

"Nos equivocamos, perdimos la marca, no tuvimos la pelota que es lo que nos interesaba, no he visto el partido para ver los errores que cometí como entrenador, pero hay que darle el crédito a Costa Rica porque creo que el segundo tiempo ellos se vieron mejor", añadió.