Hugo Pérez: "Nunca dije que la liga es mala"

El míster Hugo Pérez habló sobre la reunión que tendrá con los presidentes de la primera división el próximo lunes para entablar los puntos sobre el préstamos de jugadores a la selección de cara al inicio de las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA de la CONCACAF en septiembre.

Tras experimentar un impasse al no llegar a un acuerdo sobre la concentración a tiempo completo de los jugadores tras el partido amistoso contra Costa Rica, el entrenador de origen salvadoreño destacó que sus intenciones en la reunión con la liga es que el fútbol salvadoreño se beneficie del buen papel que haga la selección nacional en las próximas eliminatorias.

"Yo tengo una reunión con ellos (primera división) y quiero aclarar algo, creo que es importante que la FESFUT, los clubes, la selección, el cuerpo técnico, todos estemos de acuerdo para el bien del fútbol", dijo a los medios en Los Ángeles.

El timonel también aclaró su postura al respecto de su deseo en que el jugador militante en la liga nacional "suba de nivel" para poder conformar la selección nacional.

"Cuando digo que los niveles son diferentes no digo que la liga sea mala, el día que yo diga que la liga es mala yo se los diré, nunca he dicho eso, simplemente que los niveles son diferentes entonces ellos espero que no sé qué es lo que pasó, pero lo que me interese es que el jugador nacional cuando llegué de regreso a su club tenga el mismo nivel que tiene en selección y eso es un beneficio para el club", enfatizó.

"No haré tanto drama, el día que yo les quiera decir algo se los diré a ellos bien clarito personalmente y luego a la prensa, pero en general los jugadores que tenemos en la liga son interesantes, con potencial en nuestra liga, y agregando los que vienen afuera, esos suben nivel para ellos y para los clubes en general", puntualizó.