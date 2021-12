Hugo Pérez: "Nos vamos con la cabeza levantada"

Hugo Pérez analizó la derrota de la selección de El Salvador por 1-0 ante Chile en el último partido del año para la Azul. El seleccionador destacó el esfuerzo colectivo, pero volvió a mencionar que los "detalles" pasan factura.

El Salvador cerró el 2021 con dos juegos amistosos ante Ecuador y Chile que sirvieron al entrenador para corregir aspectos técnicos y tácticos de cara a los partidos ante Estados Unidos, Honduras y Canadá, rivales en la octagonal que retomará en enero.

"No creo que merecíamos perder, pero al final no cuesta un error de los que siempre veníamos hablando, no podemos regalar esa jugada que regalamos al lado y de ahí se genera el córner", mencionó el técnico.

Hugo Pérez avaló el desempeño colectivo ante una selección que definió como uno de los mejores de Sudamérica.

"En eso no podemos quejarnos, el esfuerzo y el empeño, tratamos de jugar; Chile es un buen equipo, es uno de los mejores equipos de Sudamérica, al final nos cuesta y duele perder así en el último minuto, pero nos llevamos cosas positivas que creo que es lo más importante", dijo.

Para Hugo Pérez lo importante no era el resultado.

"Lo que habíamos pensado en estos partidos era la preparación contra Estados Unidos y eso sigue en mente, me gustó que el equipo jugó, trató de jugar y no tuvimos ningún temor de jugar contra ellos pero nos sigue faltando algunas cosas que tenemos que mejorar", expresó.

"El problema no son los jugadores, el problema es que tenemos que saber competir a ese nivel, con esa dinámica, estando físicamente bien, hay muchas cosas que podemos mejorar. Me gustó Bryan, me gustó cómo entró Kevin Reyes, pero en general si vos hacés el análisis del partido se comportaron bien los jugadores", explicó.

Pérez volvió a hacer énfasis en los detalles y los errores que terminan en gol.

"Lo que todavía me duele y sigo poniendo cosas en mi cabeza son los detalles; el corner no es el problema sino dos jugadas antes, pero creo que nos vamos con la cabeza levantada, hicimos cosas interesantes, incluso, tuvimos oportunidad de anotar, no lo hicimos, pero gracias a Dios bien", expresó el ex mundialista con Estados Unidos desde el césped del Banc of California.

Al ser consultado sobre cuál sería su discurso a los jugadores en el camerino, Pérez expresó que "darles mi apoyo en el sentido de lo que hicimos en los últimos dos partidos, ha sido importante y ojalá esto nos sirva para aprender. Hoy no valen los puntos, lo que sí vale es la forma en que jugamos, la forma en que tratamos de jugar, sabiendo de que Chile es un gran equipo, pero aún así nos paramos bien, salimos jugando, tuvimos jugadas muy interesantes y de que me sirve ir a matarlos, no los voy a matar por esto, esperamos mejorar", agregó Hugo Pérez.