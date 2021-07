Hugo Pérez: "Nos han exigido y eso es lo que necesitábamos"

Al técnico Hugo Pérez le gustó la entrega de sus jugadores tras la derrota en Croacia pero consideró que hubo errores que pudieron costarle goles en contra pero espera que el equipo siga la misma idea de juego y entrega en casa compromiso. La selección cayó por 2-1 contra el NK Istra de la primera división de aquella nación.

"No voy a poner el tiempo como excusa. Es normal porque sabíamos que pasaría por todo el tiempo que traemos encima", comentó el técnico.

Agregó que "en general me gustó la lucha y el concepto de la idea que estamos jugando. Íbamos perdiendo pero el equipo seguía luchando y jugando, sin desesperarse".

Pérez espera que el equipo mantenga la misma exigencia de juego y ritmo tras pérdida. "El rival tenía jugadores interesantes y nos han exigido y eso es lo que necesitábamos nosotros".

Pero hay cosas que no le agradaron: "No me gustó los momentos en que nos equivocamos y nos costó dos goles. Si te vas a equivocar que sea en un área donde no sea peligroso pero por lo demás los jugadores mantuvieron la idea".