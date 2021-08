Hugo Pérez: "Nos falta ver más jugadores de afuera"

Hugo Pérez conversó en El Gráfico TV sobre la actualidad de la selección salvadoreña desde el nivel de la liga y las convocatorias hasta el tema de seguir buscando nuevos talentos en el extranjero.

El entrenador de la azul reiteró en muchas oportunidades el nivel que tiene la primera división y como los seleccionados tienen que cambiar el chip en selección para poder competir a nivel internacional.

Hay que mencionar que actualmente, 24 jugadores del fútbol salvadoreño están convocados para el duelo amistoso con Costa Rica en Estados Unidos, el cual ha sido un punto de discusión por el tema de tener más de tres jugadores de un mismo equipo y el convenio que hizo la FESFUT con la liga.

¿Qué régimen de concentración tendrán los jugadores en cuanto a la concentración luego de volver del partido ante Costa Rica?

Todos los jugadores nacionales van a quedar concentrados hasta el día 9 de septiembre luego del tercer partido de la octagonal. Tengo entendido que este partido que se juega en Los Ángeles es a beneficio de la primera división. De nada sirve jugar y que luego regresen a sus clubes porque la fecha FIFA arranca desde el 28 de agosto, pero ahí sólo arribarán los legionarios.

¿Cuándo tiene previsto hacer el corte para la fecha FIFA?

El corte lo vamos a hacer entre lunes y martes luego del partido amistoso ante Costa Rica. De los 24 jugadores que están convocados sólo llevaremos 20 a Los Ángeles. Tengo una idea de traer unos 9 o 10 jugadores que militan fuera.

¿Usted aceptaría que algún equipo le preste un máximo de tres jugadores tal como lo dice la liga?

Es una regla interna entre la Federación y la liga. Tengo entendido que, si hay más de tres jugadores de un equipo en selección, ese equipo puede reprogramar su partido de liga. Otra cosa es fecha FIFA, cuando hay fecha FIFA puedo agarrar hasta once jugadores de un equipo y tienen que venir a selección. Por eso se hizo ese acuerdo porque yo necesito a lo que considero que es mejor para la selección. La única excepción fue con FAS porque son tres jugadores y tendrían que estar concentrados, pero se llegó a un arreglo porque tienen partido de Concacaf.

¿Tiene un plan B por si los equipos reclaman a sus jugadores luego del partido contra Costa Rica?

El convenio que se hizo fue para beneficio de la liga. Si piden a sus jugadores de regreso alguien está rompiendo el acuerdo. Eso es lo que yo tengo entendido, puede que estén sucediendo otras cosas. En dado caso que algunos jugadores vuelvan a sus clubes tengo tres jugadores en Estados Unidos que se pueden incorporar al trabajo de selección.

¿En qué condiciones han llegado los jugadores luego de disputar el plano doméstico?

Yo ya había hablado hace un tiempo que no es lo mismo jugar la liga local que competir a nivel internacional. Yo no me preocupo por los jugadores de afuera porque se que están compitiendo a un nivel más alto. Yo le dije a los jugadores nacionales que tienen que hacer un trabajo extra en sus clubes para mantener el ritmo de trabajo. Ellos entrenan una vez al día, nosotros entrenamos tres y para mí esto es como una pretemporada para los jugadores nacionales, entonces ellos resienten eso.

¿Qué sensaciones o conclusiones le dejó la participación en Copa Oro?

Yo se los dije a los jugadores que vamos paso a paso. Si mantuvimos el estilo de juego y si supimos levantarnos en un partido donde pintaba para goleada. Lo que yo rescato de Copa Oro es que respetamos la idea durante los meses de trabajo. Sin embargo, yo todavía estoy esperando el techo de algunos jugadores.

¿Usted está buscando nuevos jugadores ya sea nacionales o extranjeros o simplemente con lo que ha mostrado El Salvador es lo único que tenemos?

Hay más que no hemos visto. Si el proyecto se alarga y seguimos llamando jugadores del extranjero van a pasar dos cosas: La selección va a ser un 80% de elementos legionarios o el jugador nacional va a subir de nivel que eso le va a permitir salir de acá. Un ejemplo es el de Dustin Corea, él no está en la selección no por el hecho de la indisciplina sino porque tengo tres extranjeros en ese lugar más dos nacionales y son cinco opciones para ese tridente. Tenemos un nuevo elemento en Las Vegas Lights que lo vamos a probar este fin de semana, no es fecha FIFA, pero pidió permiso a su equipo.

¿El jugador nacional tiene que subir de nivel a futuro?

Aquí no hay jugadores grandes. Aquí hay jugadores que han sido importantes para la selección, pero no han llegado al tope de su nivel. Acá hay buenos jugadores y siempre lo he dicho, pero a tener jugadores excelentes, díganme eso cuando salgan y estén jugando afuera. Aquí los jugadores debutan a los 23 o 24 años cuando en Europa juegan desde los 17.

¿Cómo va a mejorar la liga si sólo se está llamando jugadores de afuera?

Hoy el fútbol esté globalizado, miren Francia o Italia. Yo no puedo decirles a los clubes cómo entrenen a sus jugadores, pero si me puedo comprometer a hacer un centro de entrenamiento con los jóvenes una vez por mes. Si al final ellos aprenden o no es cosa de ellos.

¿Cree que todos deben tener la misma oportunidad en selección como fue el caso de Kevin Reyes y Wilma Torres que hicieron buen torneo, pero no fueron a selección por tema de calendario mientras que Amando Moreno fue a la Copa sin tener mucha actividad?

No podemos comparar el nivel de acá con el de afuera. Amando juega en la USL, pero esa liga tiene un mejor nivel que la de acá en lo dinámico y en lo físico. En el caso de Reyes, yo estuve a punto de convocarlo y lo fui a ver a una semifinal contra Santa Tecla y no me gustó y viene la gente y me dice que lo convoque solo porque sí. Él me tiene que llenar el ojo.

¿Qué expectativas tiene sobre la convocatoria de Styven Vásquez, delantero de Águila?

Muy buenas, es un jugador que me llama la atención, tiene un biotipo alto, pero repito, también depende de la actitud de él para que pueda desarrollarse más. Aparte de la altura, me parece un jugador interesante a nivel técnico.