Hugo Pérez: “Nos esperan partidos más difíciles, entonces tenemos que estar listos”

Hugo Pérez brindó una conferencia de prensa previo a la gira de amistosos de preparación que tendrá la selección de El Salvador para la Copa Oro, empezando con el partido ante Guatemala el próximo sábado 26 de junio.

Según el técnico de la selección, ante Guatemala esperan continuar trabajando de la misma manera desde que él asumió el cargo de entrenador, pero mejorando ciertos aspectos, pensando también en los rivales a los que el cuadro salvadoreño se enfrentará en la octagonal.

"Nos esperan partidos más difíciles, con rivales con más experiencia, con más calidad, entonces tenemos que estar listos, olvidarnos de lo que pasó y empezar a trabajar a conciencia para poder confrontar estos retos que vienen para nuestro fútbol y para el jugador nuestro", comentó el míster.

El timonel también mencionó que para los amistosos convocó a jugadores para darles la oportunidad de demostrar que tienen el nivel para ser parte de la selección y disputar la octagonal, y agregó que no todos los jugadores que están actualmente convocados formarán parte de la delegación que disputará la Copa Oro, pero dependiendo del desempeño de los jugadores podrán ser convocados para el torneo regional.

"Lo que queremos es que estos jugadores empiecen a demostrar que pueden ser parte de la selección y para eso deben de jugar. Después del último partido en Croacia no todos van a viajar a Copa Oro, pero los que estén capacitados y los que han hecho un buen viaje con estos partidos amistosos van a tener muchas más posibilidades de estar en Copa Oro”, expresó el director técnico.

Al ser preguntado sobre Pablo Punyed y Dennis Pineda, el seleccionador comentó que no ha tenido contacto con ninguno de los dos jugadores por motivos diferentes en cada caso, pero señaló que no los ha descartado para que formen parte del equipo en un futuro.

"No he contactado con Pineda y Punyed porque no han entrado en nuestros planes, Pineda está lesionado y Punyed no me he comunicado con él porque estoy viendo ahorita a los jugadores que tengo; pero nadie está descartado, esa es la realidad. El tiempo dirá si esos jugadores vendrán o voy a estar interesado en llamarlos, pero nadie de ellos están descartados, de lo contrario dijera no", declaró Pérez.

Sobre la forma de jugar de la selección dijo que necesitan ser consistentes en la forma en la que están trabajando en los entrenamientos, y aunque los rivales de la octagonal sean más difíciles, no cambiará totalmente la idea de juego.

"Sé que nos falta mucho para llegar donde quisiéramos, es un trabajo muy difícil que solo el tiempo lo da, pero que lo vamos a intentar. Lo más importante para nosotros es la consistencia de la idea futbolística que tenemos para poder desarrollarla contra cualquier rival", comentó el profesor.

Sobre Nelson Bonilla, Pérez dijo que el jugador no participará en la Copa Oro porque quiere concentrarse en su club y que “existe una regla en el club” que el delantero debe seguir. El profesor también dijo que Bonilla hizo un buen trabajo en las eliminatorias, y que espera que en otra ocasión se una a la selección, ya que el proceso eliminatorio es largo.

La selección hará entrenos desde este lunes hasta el jueves en la mañana antes de partir a Estados Unidos. La delegación estará concentrada por tres días en Los Ángeles y, posteriormente saldrán a Croacia. Entre el 5 y 6 de julio regresarán a Estados Unidos para concentrarse en la Copa Oro, iniciando en Dallas su participación en este certamen el próximo 10 de julio.