Hugo Pérez: "Nos complicamos... tenemos que manejar mejor la pelota"

El técnico de El Salvador, Hugo Pérez, lamentó que su equipo no supiera manejar "mejor" el partido ante Jamaica en el empate a 1-1 que cosechó la Azul en su visita a Kingston. Para el míster Pérez, el combinado nacional no supo contrarrestar la velocidad del equipo de Paúl Hall en el Independence Park, por lo que consideró el resultado como justo.

"Fue un partido complicado para nosotros, más que todo porque no sé, pero Jamaica para mí tiene un equipo competitivo, jugadores bastante técnicos y veloces, no sé por qué están en el puesto donde están", dijo Pérez en la conferencia de prensa.

Según Pérez, El Salvador jugó bien por varios tramos del partido, lo que derivó en la generación de opciones de gol en la portería contraria, no obstante, consideró que "no fue suficiente". "Nosotros nos complicamos porque cuando jugamos con equipo tan rápido que tiene una dinámica y una velocidad tenemos que manejar mejor la pelota como lo hicimos hace unos minutos, pero creo que viendo todo el partido no lo hicimos suficiente. Cuando lo hicimos bien llegamos a la portería contraria, pero no lo hicimos muchas veces", agregó.

PODES LEER:

Al respecto del hecho de que el conjunto nacional no logró nuevamente mantener una ventaja en un encuentro de visita, Hugo Pérez respondió que hay que "darle crédito" a los rivales que ha enfrentado la selección.

"En El Salvador nos ponían en una posición de último lugar, segundo también tienes que darle crédito a los equipos que nos hemos enfrentado. No es fácil venir a Jamaica y no solo tratar de ganar, hoy nos empatan, pero tenemos que darle crédito al otro equipo", expresó.

También manifestó que mantuvo su idea de no echarse para atrás hasta el último minuto. "No podemos decir que El Salvador volvió a caerse por lo mismo, porque yo puedo tirar atrás y tratar de guardar el 1-0, pero yo dije que no iba a hacer eso. Hoy en este partido nos pasó en un porcentaje muy alto el otro equipo, pero con los cambios supimos oxigenar el medio campo y llegamos como dos o tres veces en los últimos 20 minutos".

"Me quedo con que hemos competido casi en todos los partidos y hemos mejorado en la idea futbolística que tenemos. Nos faltan piezas pero esa será cosa del futuro para poderlas encontrar", añadió.

Al respecto del partido ante Costa Rica, el míster aseguró que buscará ganar en el estadio Cuscatlán.

"Lo que queda ahorita es hacer lo mejor posible, no regalar los puntos en nuestra casa y tratar de sacar el resultado que nos conviene que es el gane".

NELSON BONILLA, FUERA

Hugo Pérez adelantó que posiblemente El Salvador no cuente con Nelson Bonilla para los partidos contra Costa Rica y México, los cuales marcarán el final de la octagonal CONCACAF rumbo a Catar 2022.

"Nelson probablemente esté fuera de los próximos partidos. Lo que queda es terminar esta octagonal con un partido en casa para no regalar puntos en casa porque nos conviene el gane. Hubo momentos en que jugamos bien pero el rival fue bueno".