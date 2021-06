Hugo Pérez: "No vamos a bajar las manos"

El director técnico de la selección salvadoreña, Hugo Pérez aseguró que se logró el objetivo de ganar ante San Cristóbal y Nieves en el duelo de ida para clasificar a la octogonal de las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Catar 2022.

"Sacamos un buen resultado, era importante venir acá y había dicho que no podíamos especular. Gracias a Dios se logró lo que queríamos", aseguró Pérez.

El entrenador también reconoció que aún no se han clasificado a la siguiente ronda, que falta el partido de vuelta en el Estadio Cuscatlán a disputarse el martes a las 7:30 pm.

"No vamos a bajar las manos, no vamos a confiarnos, no vamos a llegar al Cuscatlán a pensar que ya estamos clasificados. No. Tenemos que ser serios, jugar los noventa minutos y hacer lo mejor que se pueda", expresó el timonel de la selección nacional.