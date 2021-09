Hugo Pérez: "No tenemos excusas"

El técnico Hugo Pérez fue claro y no puso excusas. Lamentó que el equipo permitió errores graves en los primeros minutos que a la postre significaron una dura derrota en suelo canadiense ante un rival que supo aprovechar y sacó su primera victoria como local; el estratega fue claro en su análisis sobre lo ocurrió en el tercer partido eliminatorio.

"Caímos en la desesperación después del tercer gol y tratamos de jugar de una manera que no sabemos jugar: Pelotazos largos, rifar la pelota...Nos caímos", dijo Pérez. dejó claro que el equipo cometió errores en momentos clave y a pesar que mejoró la carga de fútbol, no aprovechó y entró en desesperación con el marcador en contra.

Agregó que el equipo se cae en lo mental y que con partido así no fue suficiente para competir. "No nos alcanza. Hay un cambio de mentalidad que tenemos que tener y pensé que lo habíamos cambiado en Copa Oro pero hoy nos faltó eso, no puede ser que nos anoten en los primeros minutos dos goles. No tenemos excusas"

Además mencionó que el cuadro salvadoreño salió "muy flojo. Perdimos el balón y no recuperábamos bien y esos minutos nos cuestan los goles".

Pérez agregó que “no hay presión” por ganar los siguientes partidos de la octagonal, que se realizarán en octubre, sino que debe haber “hambre y deseo por hacerlo”, incluyendo un cambio de mentalidad.

"Presión por ganar (los partidos) que vienen no; deseo y compromiso, sí, de eso no hay duda, pero tenemos que hacerlo diferente no con esa actitud que tuvimos en los primeros 15 minutos”, expresó.

La selección vuelve mañana al país después de una carga de tres partidos complicados en los que deja un saldo de dos puntos