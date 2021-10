Hugo Pérez: "No seré héroe si le ganamos a México"

En el programa LA ÚLTIMA PALABRA de TUDN, al técnico Hugo Pérez le preguntaron sobre la importancia que tiene el duelo contra México a pocas horas del encuentro que cierra la seguidilla de tres partidos en la octagonal. En una de las preguntas realizadas al DT nacional, se le consultó si se convertiría en héroe nacional si esta noche le gana a México.

Pérez fue claro: No. El ex jugador de FAS consideró que el equipo tiene mucho trabajo por delante y la experiencia que han ganado en los últimos meses les ayudará a crecer. "No seré héroe nacional si le ganamos a México. Tenemos 40 años de no ir a un Mundial, nosotros somos los 'babys' de la octagonal. Me agrada donde estamos porque el reto de jugar contra los mejores del área ya es un plus para nuestros jugadores. No quiere decir que somos conformistas", dijo.

Sobre México, el técnico consideró que "Conozco a México y para mí es la mejor selección de Concacaf por muchas razones". Sobre el partido de este miércoles agregó: "No es que uno sea altivo al decir que va de tu a tu con México pero siempre me ha gustado que mis jugadores tengan la valentía para desarrollar su talento. Puede que sean menos que el rival pero jugar con respeto y sin temor, en una octagonal cualquier cosa puede pasar. Lo que tengo entendido".

La selección de El Salvador enfrentó en junio pasado a los aztecas en la Copa Oro. Sobre aquel partido el técnico dijo que "jugamos contra México y lo que hicimos bien fue jugar sin temor y hubiésemos querido ganar pero me fui con el sabor que nuestros jugadores tuvieron la valentía de enfrentar a un equipo bueno".

También le preguntaron sobre las declaraciones a EL GRÁFICO respecto a problemas alrededor de la selección y aclaró que "siempre hay problemas pero lo más importante es que tenemos que estar unidos, hay muchas cosas que cambiar. Nuestro profesionalismo y los jugadores tienen que competir más" y concluyó que "todo ya se aclaró. Tuve una reunión con la primera división y se aclaró el caso de lo que ellos pensaban y llegamos un término".

