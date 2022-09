Hugo Pérez: “No quiero engañar a la gente”

El técnico de la selección salvadoreña mencionó en el Guiri Guiri Night Club su postura con un posible partido amistoso en el mes de noviembre luego del encuentro que sostuvieron ante Perú en Washington.

A la espera de que se haga oficial, el estratega mencionó que existe la posibilidad de disputar un juego más previo al Mundial, sin embargo, comentó que si no hay una extensa preparación prefiere no llevar a cabo el encuentro.

“Si vamos a tener el partido en noviembre, yo quiero ir con la mayoría de jugadores nacionales pero si voy con un equipo que entrena poco entonces es perder el tiempo y engañar a la gente y no quiero hacer eso. Si no hay tiempo para trabajar con los nacionales antes del partido, no lo quiero hacer. No voy a tener a todos los de afuera y para qué vamos a perder el tiempo”, expresó el técnico de la azul.

Pérez comunicó que los partidos amistosos le ayudan pero no tanto como la preparación. El entrenador tiene una planificación de trabajo pero si no se va a acorde a sus planes, prefiere retomar las actividades hasta el otro año.

“Yo quiero un número de partidos internacionales porque te ayudan pero también necesito la preparación y a veces no se puede porque los equipos están compitiendo entonces es mejor no hacerlo y nos vamos de vacaciones y nos reunimos en enero que vamos a tener más tiempo”, remarcó Hugo.

Hay que mencionar que previo al último juego con Perú, el entrenador se reunió con la primera división y llegaron a un acuerdo para ceder jugadores en noviembre ya que el partido servirá para los intereses de la liga. A pesar de que en un inicio, ambas partes llegaron a un acuerdo, Pérez no está del todo seguro que el acuerdo se va a respetar debido a unas condiciones que puede imponer FIFA.

“Hablamos con la primera y yo les propuse ayudarles pero que consideraran y que me prestaran a los jugadores tres veces por semana y luego podían retornar a sus clubes. Creo que FIFA abrirá una fecha en noviembre para las selecciones que no van al Mundial pero probablemente lo van a dejar a la decisión de los clubes si quieren prestar a los jugadores”, agregó el entrenador.