Hugo Pérez: "No puedo traer a Fito si pienso que no ayudará"

El entrenador de la selección nacional Hugo Pérez explicó en El Gráfico TV las razones por las que mantiene su postura de no llamar al delantero de Alianza Rodolfo Zelaya. El estratega nacional fue claro en que para él, en este momento, "Fito" no le podría ayudar en su idea para encarar los partidos de la octagonal de la CONCACAF.

DECLARACIONES DE HUGO PÉREZ

"Seré franco, yo veo a Fito en el pasado campeonato, jugaba 20 o 25 minutos, venía, hacía goles, y hay una entrevista que le hacen después de que queda campeón goleador y él dice 'si yo en el estado que estoy es increíble que haya quedado campeón goleador' y ustedes han visto cómo hemos jugado y yo les digo a los jugadores que es imposible que juguemos como en la liga, yo demando demasiado para eso, por qué, porque nos vamos a enfrentar con jugadores internacionales que compiten a un nivel alto, entonces de qué me sirve tener a un jugador nacional como Fito sino me va correr", dijo Pérez en respuesta al panelista Eugenio Calderón.

"Para nosotros los tres primeros de arriba son los más importantes para marcar, no son los de atrás, entonces yo no veo a Fito corriendo, yo no veo a Fito metiendo presión, yo no veo a Fito en el uno contra uno con el central que tiene Estados Unidos, yo no lo veo", sentenció Pérez.

El panelista de El Gráfico TV Eugenio Calderón cuestionó a Hugo Pérez sobre por qué no llama a selección nacional a Rodolfo Zelaya de Alianza. Foto El Gráfico.

NO ES NADA PERSONAL

Hugo Pérez recalcó que no hay nada personal en contra de Rodofo Zelaya, todo lo contrario considera que el atacante nacional no es compatible con la idea de juego que tiene para competir a nivel internacional.

"No puedo traer a Fito si pienso que no me va ayudar, que es buen jugador o que fue buen jugador, excelente, lo felicito, pero quiero que la gente entienda que no es nada personal con nadie , lo que yo quiero es tener jugadores que me van a dar lo que nosotros debemos de cambiar con el estilo de juego, con la dinámica diferente y Fito ahorita no la tiene, ayer lo veo jugar y con todo respeto pero camina, pero por qué, porque el fútbol nuestro no le exige correr", dijo.

"Ayer se expulsa, se hace expulsar, y creo que es el capitán... A mí me enseñaron que yo tengo el control en el campo de mi mismo, no tengo el control contra el árbitro. Si yo llamo a Fito y me hace eso contra Estados Unidos estamos mal, hemos platicado eso, yo respeto a Rodolfo", concluyó.