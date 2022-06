Hugo Pérez: "No podemos regalar esos goles"

El técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, argumentó que el empate de 2-2 ante Granada en Saint George se debió a una mala actuación defensiva por parte del conjunto nacional. Señaló errores puntuales y manifestó que los cambios le salvaron la noche en el estadio Kirani James.

"Defensivamente estuvimos mal, no podemos regalar los goles que tuvimos defensivamente, así que tenemos que tenemos que trabajar esta semana porque Estados Unidos no te perdona", dijo Hugo Pérez.

DECLARACIONES DE HUGO PÉREZ:

El estratega nacional admitió que hubo subestimación hacia el equipo de Granada y El Salvador lo pagó caro. Hugo Pérez se mostró aliviado por el empate in extremis. "Lo que pasa es que cuando vienes a una isla como esta a veces piensa que a Granada le podemos marcar cinco y se te complica cuando vos te complicar, nosotros nos complicamos, la velocidad de ellos al pelotazo nos afectó bastante, pero sacamos un punto que era necesario, creo que estamos casi clasificados a Copa Oro", explicó Pérez.

LOS CAMBIOS FUERON LA SALVACIÓN

Perez explicó los lados flacos de su planteamiento y expusó los aciertos en los ingresos de Roberto Molina, Darwin Cerén, Erick Cabalceta y Christian Gil.

"Yo creo que sí, los cambios a veces funcionan a veces no, pero pensamos que teníamos que dar estabilidad atrás porque estábamos en problemas con los dos centrales, poniendo un central nos dio balance y liberamos más a Molina y Gil que entró", dijo Pérez.

"Quedamos con tres atrás y eso nos dio bastante, más que todo con Cabalceta ahí en medio, nos dio más tranquilidad, Molina entró bien y ya no se diga Gil que nos da el gol del empate", añadió.

COSAS A MEJORAR CONTRA EEUU

Al respecto de las cosas a mejorar para el encuentro ante Estados Unidos, Hugo Pérez hizo énfasis en el aspecto defensivo.

"Defensivamente tenemos que mejorar, la segunda pelota, no la pudimos controlar y los espacios que dejamos que contra Estados Unidos no podemos hacer eso, nosotros nos complicamos pero sin quitarle el mérito a Granada, que no es un mal equipo, no tiene malos jugadores, pero te complica porque cuando haces errores en la defensa les das ánimos", sentenció.