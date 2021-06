Hugo Pérez: “No nos podemos confiar, en el fútbol no hay nada escrito"

El técnico de la selección salvadoreña, Hugo Pérez, declaró este lunes en conferencia de prensa que en el partido de vuelta ante San Cristóbal y Nieves no saldrán confiados por haber obtenido una ventaja de cuatro goles en el duelo de ida.

“Mañana tenemos que salir como si no tuviéramos ventaja. No nos podemos confiar, en el fútbol no hay nada escrito. Tenemos que hacer un mejor partido que el que hicimos en San Cristóbal y Nieves”, expresó el timonel.

Pérez también mencionó que la alineación del partido aún no la ha hecho, pero aseguró que no habrá muchos cambios.

“No van a haber muchos cambios, no es tiempo para eso, solo si hay una emergencia. Mañana nos jugamos el pase y debemos ser más serios”, comentó el profesor.

Para finalizar, el entrenador reiteró que todavía no han “conseguido grandes cosas” pero afirmó que van “paso a paso”.

“Nos falta mucho margen para lograr lo que queremos, es importante lo que se ha hecho, pero el nivel de los rivales también va a aumentar y nosotros también debemos hacerlo”, concluyó.