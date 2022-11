Hugo Pérez: "No me gustó casi nada de mi equipo"

Hugo Pérez dio la cara tras la histórica derrota (1-0) de El Salvador ante Nicaragua en el partido amistoso que se llevó a cabo en Managua. El técnico de la Azul fue contundente. "No me gustó casi nada" haciendo referencia al juego mostrado por los cuscatlecos.

"De mi equipo no me gustó casi nada (...) lo importante fue que debutamos cuatro o cinco jugadores jóvenes que era lo que teníamos planeado para este partido, lo demás, porque yo no quiero decir algo que no estoy seguro, tendría que ver el partido. Felicito a Nicaragua que jugó bien", dijo Hugo Pérez ante la prensa nicaragüense.

PODES LEER:

Pérez destacó la preparación que viene teniendo Nicaragua y reafirmó sus declaraciones previas al partido donde aseguraba que "los nicas" ya no eran el mismo equipo que hace 35 años.

"Me alegro por Nicaragua, ojalá sigan adelante, lo más importante de estos partidos son para el fogueo (...) creo que Nicaragua ha sido importante, vienen de perder dos partidos en Europa y es la forma de poder crecer, jugando con los mejores", agregó.

"Lo habíamos visto. Sabíamos que iban a salir a presionar mucho, no nos presionaron mucho arriba pero es un equipo dinámico, un equipo que lucha y eso es una virtud importante en el fútbol", añadió a sus impresiones sobre Nicaragua.



SU MIRADA ESTÁ EN LOS OFICIALES

Hugo Pérez siguió su libreto. Desde antes de este partido enfatizó que su prioridad es "preparar" a la selección de El Salvador para los partidos y competencias oficiales. Por eso, tomó un lapso de un año y medio para tener lista al combinado nacional.

"La mirada siempre estarán en los juegos oficiales, entonces en un mes, mes y medio veremos cómo nos va, porque para mí eso es lo más importante. Porque tu puedes ganar todos los partidos de fogueo y llegar a una octagonal y quedarte fuera, entonces la meta de nosotros es estar listo en un año y medio y poder competir por una plaza, porque quedamos en séptimo lugar y hoy son cuatro directos pero va estar difícil", dijo Pérez.

No justificó la derrota por la ausencia de los jugadores sancionados. "No, para qué vamos a justificar algo que no es correcto, están los que están, trajimos los que trajimos, queríamos ver cuatro o cinco jugadores, pero no tiene que ver con la pérdida de ahora. Venimos aquí y no hay justificación que por eso perdimos", concluyó.