Hugo Pérez: "No hay nada que festejar"

El técnico Hugo Pérez hizo valoraciones anoche sobre los últimos dos resultados de la selección en los que el equipo suma dos victorias con 10 goles a favor pero todavía se cometen errores, a consideración del DT, en los que hay que trabajar no se pueden relajar.

"No tenemos nada que celebrar, te lo digo sinceramente. Pasamos dos partidos que teníamos que pasar y los dos partidos que vienen serán ante un equipo mejor. No podemos celebrar nada" , dijo Pérez para abrir la conversación.

El estratega hizo análisis sobre las claves para llevarse el resultado en el estadio Cuscatlán. "Habíamos analizado al rival y sabíamos que presionaban con uno o dos y al lado derecho, donde estaba Joshua, habíamos analizado que su lateral no era muy bueno".

"¿Saben con qué no estoy conforme? Hubo lapsos en que no fuimos inteligentes en apretar y soltar marcas. En el aspecto físico sí, porque corrieron y no se pararon", agregó.

Agregó: "Se ha formado un buen grupo y es importante para la competición. Tiene que existir un conjunto y esto ha empezado bien".

¿Cuál es el estilo de la selección? Pérez comentó que "la posesión y la rotación del balón y salir jugando desde atrás".

