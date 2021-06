Hugo Pérez: "No debemos relajarnos ante Antigua y Barbuda"

La selección mayor de fútbol de El Salvador arribó esta tarde a suelo cuscatleco cerca de la 1 de la tarde y de inmediato se trasladó al estadio Cuscatlán donde ensayaron algunos movimientos que buscará hacer este martes por la noche en el duelo ante Antigua y Barbuda por las eliminatorias hacia la Copa del Mundo en Catar 2022.

Su timonel, Hugo Pérez, dijo en conferencia de prensa al final de la práctica que se debe jugar ante el rival caribeño con responsabilidad y no deben mostrar una actitud relajada ni conformismo en la cancha.

“El mensaje es claro, no debemos relajarnos, debemos estar concentrados mañana, el compromiso que tenemos es enorme y al inicio de los microciclos hablé con ellos de su compromiso con todos y con ellos mismos, ya comenzamos esto, sabemos que mañana es un juego difícil, donde tenemos que concentrarnos porque podemos sufrir, ellos (los jugadores) saben eso, no es necesario que les recuerde, no debemos salir a especular, debemos buscar los goles, presionar al rival y sacar el resultado que todos queremos.”

Pérez ratificó sus metas en esta fase preliminar de las eliminatorias mundialistas al señalar que “nuestro objetivo es que ganemos los dos (últimos) partidos de esta primera fase y pasar a la siguiente ronda, el sábado (ante Islas Vírgenes Estadounidenses) lo hicimos de forma contundente y eso ayuda, pero no estamos clasificados, debemos terminar esta labor y espero que mañana nos concentremos para el juego del sábado”.

Pérez reconoció además que el atraso de un día para retornar a nuestro país procedente del Caribe son cosas que no puede controlar pero aseguró que su plantel no tiene tiempo para pensar en el cansancio.

“Espero que no afecte el cansancio para mañana, hay cosas que no podemos controlar, no hay tiempo para quejarnos del cansancio, me mantengo en que el sábado pasado se ganó pero aún no hemos ganado nada, no sé cómo habrán tomado el plantel mis palabras dichas después del juego del sábado, no les he preguntado, pero es la verdad”, acotó.

Sobre el rival de este martes quien se encuentra en el país desde el pasado sábado por la tarde y está más descansado, Pérez admitió que “es un rival diferente al del sábado pasado porque tienen jugadores más fogueados, con tres o cuatro que juegan en el fútbol profesional de Inglaterra, pero ellos llegan también con la necesidad de ganar, al igual que nosotros, lo importante es que debemos seguir en nuestra línea, ellos nos exigirán más porque posee jugadores mejores que Islas Vírgenes y eso el grupo lo sabe”, manifestó el timonel de la Selecta.

Sobre su debut oficial en el estadio Cuscatlán como técnico principal, el técnico capitalino de 57 años le restó importancia al señalar que “mi debut en el Cuscatlán me lo imagino, no sé, es algo que no me preocupa ni me interesa mucho, me preocupa más el de los jugadores, lo mío puede pasar desapercibido”, acotó.

El seleccionador nacional admitió también que en el juego del sábado en suelo caribeño se cometieron errores tácticos que han trabajado para corregirlos y no cometerlos este martes por la noche ante Antigua y Barbuda.

“Sabemos que en el primer tiempo ante Islas Vírgenes Estadounidenses abusamos muchos con centros sin sentido y eso lo corregimos en el segundo tiempo y siento que mejoramos, los centros que hicimos fueron mejores ; también debemos cambiar un poco más la actitud con los delanteros en que deben arriesgar más y no buscar centros innecesarios porque no todos los mano a mano ellos deben centrar buscando al compañero, habrá jugadas en que deben encarar más”, admitió.

Finalmente admitió que aún no tiene definido su 11 titular ante los “Benna Boys”.

“Hasta mañana decidiré si habrá cambios o no en el equipo titular, debo evaluar más ese tema, por ahora necesitamos que el equipo descanse y veremos mañana cómo lo vemos para saber si habrá o no cambios.”, dijo.