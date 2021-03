Hugo Pérez: "No debe haber presión, hay que deleitarse jugando"

Al técnico Hugo Pérez, el tema de la presión para sus jugadores no le preocupa. Consideró que el plantel está listo, motivado y con el deseo de marcar historia con la selección.

Para el DT, ha sido importante la preparación no solo física sino también mental. "No debe haber presión. Les digo que jugar al fútbol no trae ninguna presión, tienen que deleitarse por ellos, por el país y por sus familias", dijo.

Al preguntarle sobre cómo ha visto a Joshua Pérez y Enrico Dueñas, últimos en unirse a la convocatoria, dijo que "todos los jugadores se van a adaptar a lo que venimos trabajando. Ellos son parte del equipo pero la función de ellos es la misma que la del resto del grupo".

Destacó al grupo: "Lo más importante para mi es el grupo y no las individualidades, se han llamado porque pueden ayudarnos porque hay jugadores importantes del país que este torneo les es importante".

Pero aclaró que , aunque iniciaran ganando, nos significa que el boleto a la siguiente ronda esté escrito. "Para nosotros, en lo personal, ganar mañana es importante porque empieza con tres puntos importantes pero ganar el primer partido no quiere decir que vas a clasificar. El grupo no es fácil".

Habló sobre continuidad: "Queremos demostrar que el trabajo será de beneficio no solo para este torneo sino para lo que se viene. Acá no es importante solo venir a competir y cumplir, la otra es competir para lograr algo histórico y ese es nuestro sueño".

La selección prácticamente ya está lista para enfrentarse mañana a Canadá en el arranque del Preolímpico por un boleto a los Olímpicos de Tokio.