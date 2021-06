Hugo Pérez: "No comparto la decisión de Tomás Romero"

El míster de la seleccionado nacional, Hugo Pérez describió las situaciones del portero del LAFC, Tomás Romero , quien a última hora se cayó de la convocatoria al parecer por una decisión "personal".

"Alguien le comentó que si jugaba con nosotros, iba ser bien difícil que cambiara de selección, con Estados Unidos, porque él nació allá. El otro motivo es aue que él es el segundo portero del LAFC, él quería quedarse en esta convocatoria y tratar de pelear por el puesto, lo cual es muy difícil porque el portero que está es de mucha experiencia ", dijo Hugo al comparecer con la prensa.

Pérez dijo en la rueda de prensa que no comparte la decisión de Tomás Romero, uno de los porteros que el míster salvadoreño quiere proyectar para la selección nacional. También aclaró que Romero aún tiene las puertas abiertas en la Azul.

"Para quedar claro, Estados Unidos no le ha hablado a él, en su teoría él piensa de que si le hablan va tener mayor proyección con ellos que con nosotros. Yo le fui claro a él, no quiero que lo vayan a fusilar por la decisión, es una decisión personal. Estados Unidos tiene cinco arqueros adelante de él, que están jugando en las tres mejores ligas del mundo y yo le hice saber eso, que son arqueros de 23, 24, 22, 21 años ", dijo Pérez.

HUGO NO COMPARTE LA DECISIÓN

El seleccionador nacional aseguró no compartir la situación que pasa en el tema del portero del LAFC.

"Yo no queiro presionar a nadie, sea él u otro jugador de afuera, si realmente él quiere, él tiene la capacidad para estar aquí bienvenido sea, sino, si lo está pensando, si no está seguro es mejor no traer a nadie", añadió Pérez.