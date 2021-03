Hugo Pérez: "No clasificar sería un tropiezo, no un fracaso"

El Salvador, pese a la derrota pasada, tiene buenas sensaciones y en conferencia de prensa el técnico consideró que su equipo está listo para enfrentar a Honduras pero pase lo que pase, no se puede hablar de fracasos.

Al preguntarle sobre si quedar fuera sería un fracaso, el técnico mencionó que "Depende porque no me gusta perder. No clasificar sería un tropiezo, no un fracaso, porque sería que esto no sirvió para nada. Los jugadores no han fracasado, clasifiquemos o no, yo asumo porque no tengo miedo. Sería yo el que fracaso".

Pérez también agregó que las autoridades deben darle seguimiento a este grupo. "Si la federación le da seguimiento a estos jugadores serán el futuro de nuestra selección".

Honduras es un rival complicado por la calidad técnica de sus jugadores. Hugo Pérez mencionó que "hemos visto a Honduras en otros torneos. Sabemos la clase de jugadores que tienen. No te puedo hablar de sistemas porque solo es un número; Tienen jugadores técnicos y nos hemos preparado a eso".

Concluyó en que el equipo está listo: "Trabajamos bastante lo psicológico. Nuestros jugadores no solo necesitan venir a competir, sino que lo psicológico para darse cuenta del trabajo que se ha hecho. El premio es clasificar a tokio y deben tomar confianza".