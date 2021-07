Hugo Pérez: "No aprovechamos el hombre de más en la cancha"

Hugo Pérez, técnico de El Salvador, salió de nuevo con muchas dudas sobre el rendimiento de sus jugadores tras caer 1-0 ante la anfitriona mundialista Catar en partido amistoso jugado en Pula, Croacia por las circunstancias favorables que tuvo durante 70 minutos, donde jugó con un hombre de más ante la expulsión del volante de marca, Abdulaziz Mohamed, expulsado al minuto 20 de juego.

"Del partido puedo decir que después de la tarjeta roja que Catar sufrió tuvimos un hombre extra en la cancha pero no supimos abrirlos, no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, nos faltó encarar más en el uno a uno con mayor velocidad y por último ellos aprovecharon un contragolpe, un error nuestro, regalamos la pelota y de allí sale el gol de ellos ", externó el timonel capitalino al final del partido.

Sobre el rival, Perez admitió que fue difícil romper su estrategia defensiva, más cuando Catar se quedó con 10 jugadores por la expulsión de su volante de marca.

"Presentaron una línea de cinco, tuvimos la pelota el mayor tiempo del partido pero no hicimos daño", confesó.

Hugo Perez admitió que conocían las virtudes de Catar pero le sorprendió que se desplegara defensivamente pero sin renunciar al ataque.

"Sabíamos que tenían velocidad, que es un buen equipo, pero después de la expulsión que sufrieron se organizaron bien atrás. Aprovecharon su oportunidad de gol por un error nuestro y contra un equipo veloz como Catar no podemos cometer ese error", señaló.

Sobre la táctica de Catar, Pérez admitió que "tienen ideas muy buenas, poseen un técnico español, tocan bien la pelota, abren cancha, tienen mucha velocidad que es su mayor virtud" recalcó.

Pérez insistió sobre el fútbol de sus pupilos que "debemos mejorar, al final no es que el otro equipo o el rival sea mejor, somos nosotros, hoy ante Catar no supimos definir, nos faltó velocidad, contundencia que es lo que sirve para poder romper una defensa de cinco como se plantó Catar. Ha sido un buen fogueo que me muestra en qué nivel estamos y qué debemos hacer para mejorar."