Hugo Pérez: "Me voy satisfecho no por el empate, sino por el esfuerzo"

"Básicamente son dos puntos que se dejan en casa", con esa frase Hugo Pérez, el entrenador de la selección nacional de El Salvador inició la conferencia de prensa tras empatar sin goles ante Estados Unidos en el inicio de la octagonal de la CONCACAF que dará boletos hacia la Copa Mundial de Catar 2022.

PODES LEER: El Salvador inicia la octagonal con un empate ante Estados Unidos

Pérez no escondió su deseo de poder iniciar las eliminatorias con un triunfo. Valoró, eso sí, el esfuerzo de sus pupilos, quienes por muchos tramos del partido fueron superiores que el rival.

"Creo que al final si de una cosa tal vez estoy satisfecho es el esfuerzo que los jugadores pusieron, se comportaron (bien), no se achicaron, ya habíamos hablado eso, eso me llena de alegría, pero también hubiera querido ganar, en casa tenemos que sacar la mayoría de puntos que podamos. Me voy satisfecho no por el empate, sino por el esfuerzo de los muchachos", dijo Hugo Pérez.

#Octagonal | @hugoperez_07: "Hace ocho meses el equipo B nos metió seis goles y hoy jugamos contra el equipo A. Demostramos que estos jugadores tienen la capacidad pero todavía nos falta mucho trabajo". pic.twitter.com/m6BIOK4RXb — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 3, 2021

El estratega nacional también expresó que le hubiese gustado "tener y crear" más ante los norteamericanos. Asimismo valoró el crecimiento del equipo comparando el 6-0 contra Estados Unidos en el 2019.

"Me hubiera gustado tener más la pelota, me hubiera gustado crear más, finalizar las jugadas que tuvimos, tuvimos que ser más contundentes, una vez más, quiero ser bien claro, le decía al presidente 'Hace ocho meses el equipo B nos metía 6-0, hoy viene con el equipo A y competimos de esta manera' quiere decir que estos jugadores tienen la capacidad, lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando en tener la confianza en que lo podemos hacer en 90 minutos, y eso nos faltó un poco", enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR: La figura: Eriq Zavaleta lideró la defensa

¿OBLIGADO ANTE HONDURAS?

Hugo Pérez negó que el equipo nacional esté obligado a ganar ante Honduras el próximo domingo en el segundo partido consecutivo de las eliminatorias en casa, pero aseguró tener las intenciones de salir a buscar el resultado.

"No, no salimos obligados, sino que tenemos el deseo de ganar que es diferente, en el fútbol no hay obligaciones, sino sólo deseos, y el anhelo que tenemos de hacer feliz a la gente, eso para mí es importante, pero no es presión, la obligación de nosotros es comportarnos bien, seguir trabajando y no estar satisfecho por este empate ante Estados Unidos. Tenemos deseo de mejorar, sabemos que Honduras es un excelente equipo y vamos hacer todo lo posible por sacar un gane", agregó.

Finalizó señalando que buscará que el equipo haga "más fútbol" en los próximos encuentros. "Tenemos que estar preparados, porque los partidos al igual que hoy van a tener lucha, entrega, hay que ponerle más fútbol, lo que quiero, lo que deseo, que corra más la pelota".