Hugo Pérez: "Me desilusiona Concacaf, esto se acabó"

La selección no contó con la suerte pero además la polémica por el no uso del VAR le jugó en contra y el técnico Hugo Pérez no quiso dejar pasar lo que consideró una polémica que debió revisarse y que a la postre significó la derrota para El Salvador, que ve pocas posibilidades de estar en la próxima Copa del Mundo.

En conferencia de prensa el estratega mencionó estar decepcionado del máximo ente rector. "Si vamos a perder, que sea con dignidad, sin que nadie apoye a nadie. No tengo excusa en que Canadá es el mejor equipo de Concacaf, pero no hay que apoyar a nadie. Me desilusiona Concacaf, esto se acabó", dijo el DT.

Su decepción era evidente y agregó que "es triste cuando hay una jugada tan polémica y no revisarla. Quiero felicitar a Canadá".

Sobre el partido, Hugo Pérez destacó que "No me extraña que Canadá hubiera jugado así, tácticamente es el mejor equipo de CONCACAF". Pero además hizo hincapié en que "puede ser que me equivoque, pero a mi punto de vista hemos tomado pasos importantes, pero para llegar al nivel de esos equipos, tenemos que trabajar más".