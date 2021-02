Hugo Pérez: “Mantuvimos la idea de jugar bien desde atrás”

Pérez organizó el partido de tres tiempos de 30 minutos para poder probar a diferentes elementos. En los primeros dos periodos utilizó dos grupos totalmente diferentes para ver el desempeño de los jugadores.

“Estamos viendo a los jugadores en este microciclo y ya tengo que dar una lista de jugadores mañana así que tengo que verlos a todos Haciendo un análisis de los tres tiempos, el segundo fue nuestro fue el mejor. estamos viendo a todos los jugadores”, expresó Pérez.

Además el técnico indicó que los jugadores van asimilando su estilo de juego de buscar posibilidades desde atrás, a pesar de que la selección preolímpica tuvo pocas oportunidades de gol.

“Mantuvieron la idea de jugar bien desde atrás, no hicieron tanto pelotazo. Salimos bien atrás.Ellos presionaron y no pudieron por la manera que salimos jugando. Lo más importante para mi es que no creamos suficientes oportunidades en el último tercio.Llegamos un par de veces y tuvimos un par de oportunidades de gol”, acotó Pérez.