Hugo Pérez: "Los jugadores deben buscar la forma de estar mejor preparados, no hay excusa"

El director técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, conversó con los panelistas del programa Güiri Güiri al Aire sobre las indicaciones que le ha dado a los futbolistas de la selección que participaron en Copa Oro para cuando regresen a sus respectivos equipos, mientras inician las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

Según Pérez, él les instruyó a sus jugadores que deben encontrar la manera de entrenarse “más de lo normal” y buscar la manera de prepararse mejor, incluso si eso significa trabajar de manera individualmente, y más tiempo que el resto de sus compañeros de los diferentes equipos.

“Cuando regresen a sus clubes les dije (a los jugadores) que, uno, deben trabajar más que los demás que estén en sus clubes; dos, tiene que encontrar la forma no solo de entrenar a lo que es un entreno normal, ellos deben buscar la forma de estar mejor preparados y si tienen que hacerlo individualmente, que lo tienen que hacer porque no hay excusa", señaló el técnico.

#CopaOroES | El técnico Hugo Pérez sacó conclusiones tras el partido de El Salvador ante Catar y esto opinó del penalti que significó el tercer gol catarí.



https://t.co/wBePaUW2Rg — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 26, 2021

El míster añadió que sus jugadores deben saber competir al nivel de élite, de que se está “jugando algo importantísimo”, algo que su cuerpo técnico ha trabajado con la selección y que en años anteriores no se había trabajado.

“Por tantos años nosotros hemos estado en un bache tan bajo que no éramos competitivos de esa manera. Volvemos a ir paso a paso y aprender. No sé si estamos cerca, eso no lo sé y lo sabré hasta el dos de septiembre, pero que hemos dado un paso importante de que ellos se den cuenta que mentalmente, psicológicamente, ellos pueden competir”, expresó el míster.



AMISTOSO ANTE COSTA RICA

Hugo Pérez también habló sobre el encuentro amistoso que disputará El Salvador ante Costa Rica el próximo mes, en Estados Unidos.

El estratega comentó que para el partido ante los costarricenses valora incluir a jugadores que no participaron con la selección en Copa Oro, ni en el proceso de eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022, incluso mencionó que existe la posibilidad de trabajar en microciclos previo al encuentro.

Hugo Pérez durante un partido de El Salvador en la Copa Oro 2021.

“Tengo que ver algunos partidos, a algunos jugadores nacionales, ver si nos pueden ayudar, que estén en buena forma. Hemos hablado con el presidente (de la FESFUT, Hugo Carrillo) sobre la posibilidad de tener dos microciclos cortos de dos días y ya después viajar con el plantel a Los Ángeles, para enfrentarse a Costa Rica y después ver si hay posibilidades de jugar otro partido, y de allí regresar y quedar concentrados para el dos de septiembre”, dijo Pérez.

TE PUEDE INTERESAR: El Salvador jugará un partido amistoso con Costa Rica en agosto

Cristian Villalta le preguntó a Hugo si esos jugadores que viajarán a EE.UU. para enfrentarse a Costa Rica ya no se incorporarán con sus equipos hasta el final de la fecha triple de las eliminatorias, a lo que el profesor le contestó que eso es lo que espera.

“Para este proceso de octagonal es selección, es Federación, Comité Ejecutivo, son los clubes de Primera División, son los presidentes (de los equipos) que tenemos que llegar a un acuerdo para el bien de nuestro fútbol, no para el bien de Hugo Pérez, no para el bien de solo la selección; no, sino que es para el bien de nuestro fútbol, de nuestros jugadores, de nuestros clubes en El Salvador, poder trabajar juntos por lo menos tener algo en común para llegar preparados lo mejor posible para la octagonal”, concluyó.