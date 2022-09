Hugo Pérez: "Los errores que cometimos fueron infantiles"

La selección de El Salvador cayó por goleada de 1-4 ante su similar de Perú en la noche del martes en un amistoso disputado en el Audi Field.



El técnico de la selección salvadoreña, Hugo Pérez, salió molesto tras el partido y en conferencia de prensa señaló que su equipo regaló cuatro balones que acabaron en los goles de los peruanos.

CONFERENCIA DE PRENSA:







"Regalamos 4 pelotas en nuestro campo que nos costaron 4 goles, y a este nivel no te perdonan. No tenemos excusas de no poder competir con ellos porque hubo lapsos del partido que atacamos bien; al final llevamos 4 goles", indicó.





El estratega comentó que puede que algunos futbolistas no volverán a ser convocados tras este partido, aunque no reveló los nombres de estos jugadores.





"No solo es un proceso, con este duelo algunos jugadores pueden que ya no estén, queremos ver a otros jugadores y tomar decisión. Al final lo que queremos con la selección es no tener la excusa de regalar los partidos. No te puedo mencionar jugadores porque no sé si habrá una fecha FIFA en noviembre, pero cuando salga la lista verán quiénes estarán y quiénes no", señaló.





El técnico reiteró que los errores puntuales al momento de tomar decisiones afectaron el resultado del encuentro.





"Al final si tengo la pelota, en cualquier parte del campo, en ese momento no hay sistema, es una decisión personal del jugador y si nos equivocamos con un equipo que no tiene la jerarquía de Perú nos perdona, pero hoy no. Seguimos el mismo camino de cometer errores que nos cuestan goles, me molesta que a este nivel sigamos repitiendo esas cosas que no se deben repetir", exclamó.





El timonel reconoció que "tuve un poco de culpa con los cambios, pero también estos juegos son importantes para ver ciertas personas que necesitaban minutos. Los cambios no tienen que ver mucho con las decisiones que tomamos cuando perdimos el balón".





El estratega destacó que su equipo ha aprendido a no temer durante los juegos, no obstante expresó que deben trabajar en corregir los errores.





"Hemos aprendido a no tener temor al jugar, pero eso no te alcanza para ganar partidos. Si no corregimos esos detalles nos va a costar. Este fue un amistoso, en un año y medio no nos puede pasar. Hemos retrocedido en los mismos errores, pero en el volumen e idea de juego no; se sigue mejorando, pero los partidos se ganan con goles y el que comete más errores usualmente pierde", manifestó.





Sobre su rival, la selección peruana, Hugo Pérez declaró que "no le voy a quitar nada al Perú, nos conviene competir contra esa clase de equipos".





El técnico concluyó la conferencia de prensa al decir que "para ir a un mundial no podemos regalar eso, en el fútbol hoy te castigan los más grandes y hoy nos pasó eso".