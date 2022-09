Hugo Pérez: “Lo que me interesa es que tengamos paz”

Durante la plática de Hugo Pérez con el Güiri Al Aire habló sobre la reunión que sostuvo con el presidente y los miembros del Comité de Regularización sobre su plan de trabajo, además se juntó con Pedro Hernández, presidente de la Primera División de Fútbol para hablar sobre los los temas primera división y selección.

"Tuvimos una reunión con el Comité de Regularización y Pedro Hernández sobre cómo iniciar un proceso distinto, primero la comunicación y luego la cooperación”, mencionó Pérez sobre lo principal que se tiene que hacer con ambas partes.

El seleccionador nacional comentó que en unos días se reuniará con él las personas encargadas de la máxima competición del fútbol nacional para presentarles el plan de trabajo. “En un par de días me reuniré con todas las personas de la primera para presentar el plan de la selección. Eso lo habías presentado el año pasado pero no se que paso".

Sobre el partido amistoso el próximo 27 de septiembre ante Perú en Washington, Estados Unidos, Hugo dijo que una fecha FIFA no es negociable. “La fecha FIFA no se puede negociar, es algo que se debe cumplir, pero queremos que ya la Primera sepa los partidos oficiales y no oficiales”.

Para concluir con ese tema, el estratega nacional fue claro en decir que la selección necesita paz, y eso se dará entre los clubes. "Si no hay cooperación de la primera con la selección, será difícil clasificar. Lo que me interesa es que tengamos paz porque la selección necesita de los clubes y los clubes de la selección".