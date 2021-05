Hugo Pérez: "Le pido a los clubes que cooperen"

El técnico de la selección nacional, Hugo Pérez hizo el llamado a que los equipos de la primera división que están en semifinales del torneo Clausura 2021 cooperen con el préstamo de los jugadores a los microciclos que se realizan con miras a los partidos de las eliminatorias de Catar contra Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda el próximo 4 y 8 de junio.

HUGO PÉREZ HIZO EL LLAMADO A EQUIPOS A COOPERAR

El estratega nacional aclaró que presentó a los equipos semifinalistas Alianza, Firpo, FAS y Santa Tecla un plan de trabajo que detallaba cómo se iba a trabajar con sus jugadores los días lunes y martes. No obstante, aseguró que entiende "que los clubes no están obligados a prestar a los jugadores".

"Quiero aclarar que yo presenté un plan de trabajo microciclo del lunes y martes que ya pasó y lunes y martes de la semana que viene para que los clubes que nosotros pensábamos llamar ciertos jugadores (vinieran), entonces yo entiendo que los clubes no están obligados a prestar a los jugadores, pero como aquí decimos y queremos que a nuestra selección le vaya bien y que nuestra selección tenga por lo menos una selección competitiva especialmente a lo que se viene", aseguró Hugo Pérez.

El estratega, que este jueves completó 12 sesiones de trabajo con la selección, recalcó que la importancia de que los jugadores de los equipos semifinalistas estén en sus microciclos es para que entiendan la manera de cómo es la metodología del nuevo cuerpo técnico.

"Lo único que yo les dije fue que son dos días, son tópicos que necesito trabajar con ellos porque cuando ellos terminen el campeonato que es el 30 de mayo solo tenemos tres días. Si fuera la sub-23 la que tendría que ir yo no pido a ningún jugador, porque ellos ya conocen como trabajo y ya conocen lo que nosotros queremos hacer, pero da el caso de que algunos jugadores están en las semifinales que no han estado conmigo, entonces ya lo dije, para que triunfe la selección tienen que cooperar los clubes, la Federación, el presidente y los jugadores", dijo.

HUGO PÉREZ: "NUESTRA REPUTACIÓN NO ES BUENA"

"Nos queda tratar de unirnos para hacer algo por nuestro país, aquí no va competir FAS, ni Alianza, ni Firpo, ni Santa Tecla, esos jugadores y de los demás equipos son la selección. Yo no he venido al país a meterme en problemas con los clubes, solamente les pido que puedan cooperar, si no lo hacen, los jugadores que están en este momento y los que vendrán la próxima semana, si yo pienso que me han convencido, entonces ellos serán parte de ese proceso con el respeto de los demás", agregó.

Pérez finalizó este tema diciendo que el objetivo principal es levantar el "nivel" de la selección. Aseguró que el combinado salvadoreño es mal visto fuera de las fronteras. "Yo les dije a los que estaban en la mayor y a los jóvenes que van a venir a pelear un puesto y primeramente a representar dignamente a la selección porque nuestra reputación fuera del país no es buena".