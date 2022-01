Hugo Pérez: "La selección se comportó de una manera valiente"

El técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez salió satisfecho por la actitud de sus jugadores dentro de la cancha, mas no por el resultado de 1-0 ante Estados Unidos en Columbus que lo aleja aún más del Mundial de Catar 2022.

El estratega nacional aprobó el desenvolvimiento del equipo durante el partido en el Lower.com Field, pero lamentó que "detalles" sigan costando caro en esta octagonal.

"En general tuvimos un par de oportunidades, sobre todo en el primer tiempo, pero eso no es suficiente para ganarle a Estados Unidos. Ahora en el esquema táctico, creo que fue un partido balanceado, porque a Estados Unidos le costó, yo sé que cuando salimos de El Salvador decían que íbamos a perder mínimo 3-0, 4-0, pero nuestros jugadores estuvieron bien", dijo Hugo Pérez durante la conferencia.

Pérez remarcó que la importancia de estos partidos con rivales como Estados Unidos sirven para que los jugadores se den cuenta que "pueden competir".

"Espero que después de este partido espero que mis jugadores se hayan dado cuenta que pueden competir con una selección como Estados Unidos, especialmente la generación que ellos tienen que es muy buena, que a pesar de eso venimos aquí, nos paramos muy bien, creo que fuimos inteligentes tácticamente pero a la misma vez manejamos algunas partes del partido", agregó.

FALTA JERARQUÍA Y CUIDAR DE DETALLES

Hugo Pérez opinó que a la selección de El Salvador le falta ganar jerarquía y cuidar de detalles como lo son la jugada del gol donde un error defensivo nuevamente opacó una buena presentación del combinado nacional.

"Creo que nos hace falta un poco más de jerarquía, porque el error que nos cuesta el gol es un error de nosotros. Básicamente es una pelota filtrada que no llevaba mucho peligro pero te equivocas y te cuesta el partido", expresó el entrenador.

"Nos falta contundencia, nos falta estar atento a los detalles, el gol es un detalle que no podemos resolver adentro del área de nosotros, nos hace el gol el lateral izquierdo de ellos, son cosas que nos han afectado en toda la octagonal y ahora no fue la excepción. Nuestra selección se comportó de una manera muy brava, de mucho valor y creo que eso hay que valorarlo porque ya no somos una selección que viene y le meten 5-0", concluyó.