Hugo Pérez: "La convocatoria la daré en esta semana"

El director técnico de la selección absoluta de fútbol, Hugo Ernesto Pérez, confirmó que la nómina de jugadores convocados para enfrentar a Perú en el amistoso del próximo 27 de septiembre en Virginia lo dará a conocer públicamente en esta semana ya que primero debe de tener el aval de los miembros de la Comité de Regularización de la FESFUT de la misma, así como del inicio de entrenamientos.

"La convocatoria será esta nueva semana, no tengo aún una fecha precisa, tengo el día, pero debo tener el aval d ellos para darla a conocer", reconoció Pérez al consultarle sobre el tema.

Acerca de la primera reunión que sostuvo con algunos miembros de su cuerpo técnico con las nuevas autoridades del fútbol nacional, Hugo Pérez admitió que "tuvimos una buena conversación sobre la labor que harán por un año para organizar a la FESFUT de manera profesional, espero que esto sea para bien, sabemos que darán un ejemplo de cómo se debe manejar y organizar una federación deportiva", destacó el técnico nacional quien prioriza el retorno del trabajo con la selección mayor luego de su último partido realizado el pasado 14 de junio por la Liga de Naciones.

"Por ahora lo importante es lo primero que se viene, la selección mayor y solventar bien este juego ante Perú para que luego tomemos la planificación paso a paso, lo importante era presentarnos, solventar bien este juego de fecha FIFA, lo bueno es que ellos (la Comité de Regularización) saben bien que no debemos perder esa oportunidad de competir en esta fecha de septiembre ante una selección fuerte como lo es Perú. Se los agradecí a los cuatro porque comprendieron ellos nuestros argumentos y nos apoyarán."

Pérez ratificó las declaraciones brindadas a El Gráfico por su asistente técnico, Gerson Pérez, quien confirmó que dos de sus pilares en su plantel que militan en la MLS, Alexander Roldán del Sounders Seattle y Eriq Zavaleta del LA Galaxy retornarán a la Selecta.

"Lo de Roldán, hay que explicar que su club está en la Liga de Campeones de la CONCACAF de este año y por eso la liga pospuso su juego liguero para hacerlo el mismo día que jugamos ante Perú, pero no estará porque ellos están peleando por entrar a Playoff, pero puedo confirmar que Zavaleta sí estará ante Perú y que ellos se incorporarán de nuevo a nuestro proyecto en los juegos a futuro", explicó Pérez.

El técnico de la Selecta no se atrevió a confirmar si la última convocatoria que dispuso para enfrentar a los Estados Unidos en casa por la Liga de Naciones de la CONCACAF sería su base para jugar ante Perú.

"Depende mucho poder tener de base mi última convocatoria, más porque no ha habido fútbol por el parón, debemos analizar quienes pueden estar y quienes no por ese problema y por su estado físico; veremos si podemos ver a todos los foráneos y por allí un par de la selección sub 20, debo hablar bien de ese tema con Gerson para saber quiénes podemos llamar", explicó.

Hugo Pérez ratificó que el amistoso ante Perú sería la última vez que la selección mayor jugará durante el 2022 y que para ello deben preparar el camino para retomar las competencias a futuro.

"Para los juegos en marzo de la Liga de Naciones y posteriormente la Copa Oro serían los juegos que debemos afrontar posterior al Mundial de Catar, por lo que ante Perú sería el último juego del año por el tema del Mundial y por ser la última ventana FIFA que existe", indicó ante la interrogante si habrá o no trabajo con los jugadores luego del amistoso en Virginia del próximo 27 de este mes ante los incas.

"No hemos platicado aún si trabajaremos en octubre y en el mes del Mundial, depende mucho de la primera división, aún no he tocado ese tema con las nuevas autoridades, nuestra mentalidad es la misma, poder llegar al Mundial 2026, pero no he platicado ni con los clubes ni con la Comisión de Regularización de la FESFUT sobre ese tema", reflexionó.

Finalmente, Hugo Pérez opinó sobre el anuncio de plazas que tendrá la CONCACAF para la próxima Copa del Mundo del 2026 donde ya están clasificadas por ser anfitriones las selecciones de Canadá, México y Estados Unidos y donde la Confederación tendrá a disposición en sus eliminatorias tres plazas directas más dos Repescas Intercontinentales.

"Sobre el formato nuevo de eliminatoria de la CONCACAF es de analizar, en el papel se mira más fácil asistir, pero nuestro enfoque no se debe de centrar en eso, depende mucho de la preparación y tener un buen plan de trabajo para que cuando inicie tengamos las herramientas necesarias para competir ante las selecciones de Centroamérica y el caribe, el plan de trabajo está, pero se deben de aprobar por las nuevas autoridades y debemos tener eso primero para lanzarlo", afirmó Pérez.