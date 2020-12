Hugo Pérez: "La FESFUT me ha ofrecido la sub 23 y les he dicho que sí"

El ex mundialista Hugo Ernesto Pérez confirmó a Deportes LPG que ha aceptado la propuesta preliminar que la FESFUT le hizo hace unos 10 días para dirigir la sub 23 y buscar uno de los boletos a los Juegos Olímpicos en Tokio en la eliminatoria de la CONCACAF a celebrarse en Guadalajara, México el próximo mes de marzo.

"Hablé con el señor (Hugo) Carrillo hace un par de semanas y he estado hablando también con Diego Henríquez, obviamente estoy esperando la respuesta de ellos, me interesa la propuesta porque es mi país pero me interesa más que esto se haga de la manera correcta. Solo estoy esperando la respuesta de ellos, sigo en contacto con Diego, vamos paso a paso, espero que se logre hacer pero es una decisión que la FESFUT tomará y les dije que sí me interesa la propuesta" resumió Pérez a este medio vía telefónica desde su residencia en los Estados Unidos.

Pérez explicó que "la propuesta era tomar la sub 23 y la sub 17, pero como se acaba de cancelar el Mundial sub 17 por ahora solo es la sub 23 y más adelante podríamos trabajar con las otras selecciones", destacó el ex asistente de Jorge "Zarco" Rodríguez con la Selecta en el 2015.

Sobre los puntos acordados con la FESFUT, el ex volante de FAS a mediados de la década de los años 90' dijo que hay muchos puntos listos "pero tenemos que llegar a un acuerdo de cuanto el tiempo del contrato, si la propuesta recibida es solo por el Pre Olímpico en Guadalajara y solo buscar clasificarse a los Juegos Olímpicos o va más allá, para mí lo importante sería trabajar un proceso más largo, entiendo en la situación en que ellos podrían tener, desconozco eso, pero una cosa es que sigo trabajando para la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ellos tienen un proceso a largo plazo y quisiera de una forma u otra que así fuera en mi país", indicó.

Pérez dijo además que ha solicitado ciertos puntos que deben de ser incluidos en su futuro contrato.

"Ésta sub 23 debe ser la base para el 2026, para el Mundial en los Estados Unidos, se los he expuesto porque es la realidad de nosotros y la otra es que vivimos en un período en que la mayoría de selecciones de Centroamérica y el Caribe han progresado y para el 2026 darán un cupo más para ese Mundial y allí es donde ésta sub 23 debe de lucirse porque deben de trabajarse con ellos, toda vez que los equipos quieran darlos", opinó.

"Ya hablamos del salario, de otras cosas, no hemos hablado directamente del grupo que me acompañará en el cuerpo técnico, solamente de lo mío, allí está la plática todavía, no sé cuándo se hará el anuncio pero ojalá se pueda hacer ya que me gustaría tomar esa responsabilidad, tenemos ya como 10 días de estar platicando sobre esa propuesta, tuvimos una buena conversación con el señor Carrillo y él quedó en hablar con el comité ejecutivo para discutirlo entre ellos", explicó Pérez quien aún mantiene su vínculo contractual con la FMF.

"No he dicho ni he hablado nada con ellos porque básicamente porque no tengo nada firmado con El Salvador, otra porque ellos tienen un proyecto importante a largo plazo y mientras no tenga nada seguro de parte de la FESFUT no puedo decir nada al respecto. Hasta que la FESFUT me diga lo que me ofrecen , después hablaría con la FMF porque solamente he hablado con ellos de palabra", finalizó.